Lorenzo lamenta que Colombia haya jugado un partidazo, pero no haya tenido definición

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, calificó de "partidazo" la presentación ante Portugal de este sábado en Miami, que la confirmó como ganadora del Grupo K del Mundial 2026, pero admitió que "faltó definición" para haber conseguido la victoria.



"Colombia jugó un partidazo de principio a fin, pero nos faltó definición, le jugamos de igual a igual a un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, creo incluso que lo superamos", afirmó el entrenador argentino al término del encuentro que terminó empatado sin anotaciones.



Lorenzo insistió en que la selección colombiana jugó uno de sus mejores partidos desde que él la dirige, en todas sus líneas, pero lamentó que no se haya reflejado en el marcador con un triunfo.



"A Portugal le jugamos bien, contra un rival de esa categoría puede pasar al revés. Llegamos con posibilidades de anotar muchas veces, pero repito que nos faltó definición", agregó el argentino.



A Lorenzo también le pareció meritorio que Colombia jugara a un ritmo tan alto bajo la elevada temperatura de Miami. "Medirse con un rival así como Portugal es meritorio, como lo es jugar con este calor de Miami, fue como si estuviéramos en Barranquilla", aseguró.



Colombia se medirá con Ghana el 3 de julio en Kansas City por los dieciseisavos de final del Mundial.

Posiciones

El 0-0 firmado este sábado en Miami ha valido a Colombia para terminar al frente del Grupo K del Mundial con 7 puntos, y a Portugal para asegurar el segundo con 5 con miras a los dieciseisavos de final, instancia a la República Democrática del Congo llega por la vía de los mejores 8 terceros.



Los Cafeteros chocarán en la fase de los 32 mejores con Ghana, este 3 de julio en Kansas City y el equipo de Las Quinas con Croacia un día antes en Toronto.



República Democrática del Congo terminó la ronda de grupos con 4 puntos al imponerse de remontada en Atlanta por 3-1 a Uzbekistán, la selección que terminó en el sótano sin puntos.



Los Leopardos pasaron de la eliminación con el gol de Uzbekistán a la euforia con la remontada, un resultado histórico por tratarse de su primer éxito en un Mundial y su histórica clasificación a una instancia de clasificación directa.



Con este resultado se medirán con Inglaterra el 1 de julio.