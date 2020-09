Los partidos de 'playoffs' en las Grandes Ligas se jugarán en cuatro sedes 'burbujas'

Las Grandes Ligas confirmaron este martes que todos los partidos de playoffs se van a disputar en cuatro sedes 'burbuja' establecidas en Arlington (Texas), Houston, Los Angeles y San Diego como parte del acuerdo alcanzado entre las mayores y el sindicato de jugadores.

La decisión de las Grandes Ligas se toma para minimizar la exposición al coronavirus, que limitó la temporada regular a un calendario de 60 partidos para cada equipo.



La Serie Mundial se jugará completa en el nuevo estadio de béisbol de los Vigilantes de Texas, el Globe Life Park, con césped artificial y techo retractable que fue inaugurado esta temporada.

Será la primera vez desde 1944 que el 'Clásico de Otoño' se jugará en un solo campo.



La Serie Mundial de 1944 se disputó en el Sportsman's Park de San Luis, donde los Cardenales ganaron por 4-2 al mejor de 7 partidos ante los Browns; ambos equipos tenían su sede en la ciudad.



El Polo Grounds de Nueva York fue sede de todos los partidos en 1921 y 1922, las últimas dos temporadas fue el hogar tanto de los Gigantes de Nueva York como de los Yanquis. Los Gigantes ganaron ambos títulos.



La primera ronda al mejor de tres de la postemporada, ampliada de 10 a 16 equipos este año, será en los campos de los equipos mejor clasificados.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana será en el Petco Park de San Diego y el de la Liga Nacional en el Globe Life Park.



La Serie Divisional de la Liga Americana será en el Dodger Stadium de Los Angeles y en San Diego, mientras que la Serie Divisional de la Liga Nacional se jugará en el Globe Life y en el Minute Maid Park de Houston.



Los días libres fueron eliminados para la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga, que enfatizarán el pitcheo y pondrán énfasis en rotaciones más profundas y bullpens. Los dos días libres tradicionales se mantuvieron para la Serie Mundial.

"En opinión de nuestros expertos en enfermedades infecciosas, el mayor riesgo de exposición para los jugadores y el personal es el contacto con familiares y amigos que han estado expuestos a la COVID-19 en sus comunidades", escribió el comisionado adjunto Dan Halem en un memorando enviado a los equipos.

Halem también informó que las mayores y el sindicato estaban en el proceso de ultimar los detalles del acuerdo, que prevé que los peloteros sean evaluados diariamente durante la postemporada.



Los equipos de la Liga Americana en disputa matemática deben comenzar un período de transición el 22 de septiembre y los equipos de la Liga Nacional, al día siguiente.

Hasta 28 jugadores activos de la lista, 12 del grupo reserva y 50 miembros del personal adicional, desde receptores de bullpen hasta personal de la oficina principal, deben permanecer en el hotel de transición del equipo o viajar con el equipo en los desplazamientos.