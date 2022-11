Luis Enrique Martínez, resalta actitud de España

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, dijo este jueves, tras la victoria de su equipo ante Jordania (1-3) en su último amistoso previo al Mundial de Qatar, que Marco Asensio "con esa actitud y ese nivel puede jugar de lo que quiera".

"Asensio ha jugado hoy un partido soberbio, otro nivel. Una de las cosas que Marco tiene y que nosotros intentamos corregirle es que se mueve de una manera muy aleatoria por el campo y aparece en muchos sitios. Le hemos limitado esa movilidad para que aparezca en las situaciones que queremos, ha estado especialmente bien en la continuidad", dijo sobre el arranque como '9' del jugador del Real Madrid, suplente habitual en el equipo blanco.

"Luego le hemos probado de interior sin darle casi ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego y me ha encantado. Con esa actitud y ese nivel, puede jugar de lo que quiera", añadió.



El técnico explicó cómo gestionó los minutos de sus jugadores en el encuentro contra Jordania: "Les he preguntado cuántos minutos necesitaba cada uno, porque cada uno tiene un caso particular. Yo desde fuera conozco todas las situaciones, pero una cosa son mis sensaciones y otras la del jugador. Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica (en el Mundial)".

"A partir de ahí, me he hecho mi batiburrillo. Busquets y Pedri querían jugar, Unai Simón también. Y he decidido que no jugase ninguno. Creo que la mayoría ha jugado los minutos que querían jugar", agregó.

Sí concretó que había puesto una condición a los suyos: "La única exigencia que he marcado es que quería un equipo competitivo las dos partes, que fuera a ganar el partido y no especulara. Lo han conseguido".

"El objetivo no era el resultado, pero una vez que te pones la camiseta de España hay que competir y demostrar que estamos preparados para hacerlo en cualquier duelo. Nuestra cabeza está en el Mundial, en Costa Rica, pero el resultado es satisfactorio y muy positivo", manifestó.

Preguntado acerca de la ubicación de Rodri como central, señaló que "tener jugadores versátiles, que puedan ayudar en diferentes posiciones, es básico". Además, indicó: "Nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar siete partidos (en el Mundial), ese sería un buen síntoma".

"Veo al equipo muy bien, con las ganas necesarias. Quizás jugar un amistoso a tan pocos días del Mundial no sea lo mejor porque el jugador está focalizado en el Mundial. Hemos jugado el partido, lo hemos hecho bien y ahora, a prepararnos para Costa Rica", declaró.

"Tenemos ganas de estar en nuestra residencia, de vivir el Mundial y de afrontar el primer partido siempre con tranquilidad porque si algo sobra en esos primeros partidos en la excitación. Hoy ha sido una prueba para demostrar personalidad, que el equipo estaba dentro del partido. Lo fácil era pensar en otras cosas", subrayó.

Luis Enrique profundizó además en tres casos concretos. Uno fue el de Ansu Fati: "Determinación y ambición es lo que buscamos en todos los jugadores. Ansu tiene una relación especial con el gol y es una buena noticia. Intentamos generar confianza a todos los jugadores para cuando puedan ayudarnos den su mejor nivel".

Otro, el de Dani Olmo: "Es de esos jugadores que tiene tantísima calidad que puede jugar prácticamente en cualquier rol de ataque. Lo he visto muy bien. Ha tenido la oportunidad del 0-4 y en la siguiente jugada nos han marcado. Está muy bien, con muchas ganas. Jugando y entrenando se ve a los jugadores que vuelan y de esos tenemos bastantes. Estoy muy contento".

En cuanto a Nico Williams, subrayó: "Lo veo muy bien, me encanta. Hoy han marcado los tres jóvenes, contra Costa Rica igual marcan los tres veteranos. Eso es un equipo y sumar jugadores al gol, sumar la ilusión, la ambición y el ambiente es lo que nos hace ser muy positivos".

Por otro lado, agradeció el recibimiento que se le ha dado a la expedición en Jordania y habló del rival: "La selección de Jordania me ha gustado. Le hemos dado la seriedad que necesitaba el partido porque si sales un día despistado este equipo te puede complicar la vida".