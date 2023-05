Luna y Doyle al frente en Ruitoque

FLORIDABLANCA, SANTANDER, Colombia — Con globales individuales de 12-bajo par 128, el colombiano Juan Pablo Luna y el estadounidense Brendon Doyle son líderes en la casa club del Colombia Classic presentado por Rocha Brothers, noveno evento de la temporada 2022-23 de PGA TOUR Latinoamérica.

Ambos jugadores se separan por un golpe del canadiense Stuart Macdonald, quien mantuvo el buen paso y se despachó este viernes con una ronda de 64 golpes, la cual incluyó un águila, cinco birdies y tan solo un bogey.

El líder de la primera ronda, Matt Ryan, no pudo sostener el ritmo y terminó la segunda ronda con 1-bajo par que ahora lo ubica en un empate por el cuarto lugar a dos golpes de los punteros. En esa misma posición, pero aún sin completar el recorrido aparece Austin Hitt. El estadounidense estaba en 4-bajo par para el día cuando tuvo que detenerse por falta de luz.

Entre aquellos que lograron completar la segunda ronda, Alexandre Rocha entregó el score más bajo, un 63 que le permitió escalar más de 50 casillas en la general. El actual miembro del Korn Ferry Tour aparece de momento en un empate por el noveno lugar con un global de 8-bajo par 132.

Otro que también ascendió notablemente en el tablero de posiciones fue Conner Godsey, actual líder del listado de puntos de la Totalplay Cup. El estadounidense inició el torneo con un 3-sobre par pero luego de la suspensión de ayer por neblina reacomodó su juego y empezó a mostrar su gran nivel. Tras un 70 ayer hoy sumó un 65 que lo mete nuevamente entre aquellos que lucharán por el titulo el fin de semana.

“Hice todo prácticamente bien sobre todo con el putt. Este es un campo que conozco bien, lo he jugado mucho desde que era juvenil. Me siento muy cómodo y afortunadamente salieron las cosas”, sostuvo Luna, quien hoy tuvo que jugar hoy 24 hoyos para completar sus primeros 36 hoyos de competencia.

Como bien lo mencionó Luna su segunda ronda no iba siendo la mejor hasta el hoyo 6 donde estaba 1-sobre par. En el par-5 del 7 empezó a jugar mejor y con un birdie en ese hoyo encaminó su recorrido hacia un mejor final. Entre el 11 y el 14 sumó birdies, todos ellos con putts de menos de 10 metros y aunque el 15 firmó un nuevo bogey, este lo pudo contrarrestar con birdies al 17 y 18.

“Este campo en los primeros hoyos me parece muy difícil y hasta ahí iba 1-sobre par. Después del 6 empecé a pegarle bien al drive, el putt se acomodó y todo salió como lo esperaba. Siempre trato de tener la mejor actitud independientemente del resultado y hoy fue la excepción”, sostuvo Luna, quien esta semana juega su torneo No. 130 en PGA TOUR Latinoamérica.

El jugador de 31 años ha jugado en el Tour desde que este inició en 2012 y por ahora solo ha sumado 2 top-5s. El fin de semana, en Ruitoque Golf Country Club, Luna espera convertirse en el noveno colombiano que alce un trofeo de PGA TOUR Latinoamérica.

Por su parte, el otro líder en la casa club, terminó su ronda con tres birdies en sus últimos seis hoyos y llega al fin de semana con la posibilidad de ganar por primera vez en la región. Doyle ha tenido una temporada llena de altas y bajas; en sus primeros cuatro torneos falló el corte pero culminó esa mala racha con un empate por el puesto 41 en el Roberto de Vicenzo Memorial 100 años.

El mejor resultado de la temporada para el estadounidense ha sido un empate por el puesto 17 en el Diners Club Perú Open.

“Le he pegado muy bien a la bola durante los dos primeros días así que me siento muy complacido. Tienes que ser paciente cuando juegas 27 hoyos como hoy pero ahora tendré tiempo para descansar. Siento que he venido jugando bien y espero que esta semana una buena semana para mí”, sostuvo el estadounidense de 27 años.

La jornada se reanudará este sábado a partir de las a las 7 a.m. y la tercera ronda, con salidas por el tee del 1 y 10, iniciará con aquellos que superen el corte aproximadamente a las 9:30 a.m. hora local. Se espera que el último grupo esté en cancha sobre las 11:30 a.m.

