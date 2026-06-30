Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026

La eliminación temprana en la fase de grupos y la ronda de dieciseisavos de final detona una crisis en los banquillos. Uruguay y Países Bajos se quedan sin timonel tras las renuncias de sus experimentados estrategas.

El desarrollo de la Copa del Mundo 2026 está resultando implacable no solo para los futbolistas sobre el césped, sino también para los estrategas en la zona técnica. En las últimas horas, las renuncias consecutivas del argentino Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay y del neerlandés Ronald Koeman en los Países Bajos han elevado a seis el número total de directores técnicos que han perdido o dejado su cargo en lo que va de la competición global.

Las destituciones fulminantes y las dimisiones por la falta de resultados deportivos han marcado el compás del torneo, configurando un complejo mapa de reestructuración para federaciones de múltiples continentes.

Bielsa y Koeman: Dos salidas de peso tras el fracaso

La despedida de Marcelo Bielsa sacudió el entorno de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El estratega rosarino compareció este martes ante los medios para anunciar su desvinculación definitiva de la Celeste, asumiendo de forma directa la responsabilidad por quedar fuera en la fase de grupos, un desenlace que catalogó como una "frustración muy grande e imprevista".

Bielsa descartó de manera tajante los rumores que apuntaban a presuntas discrepancias tácticas con el plantel antes del partido decisivo frente a España en la última fecha del Grupo H. "No puedo justificar la posición obtenida. El cuerpo técnico y la plantilla hicieron lo máximo, pero mi gestión de la calidad de los jugadores disponibles no fue suficiente" puntualizó.

Por su parte, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) oficializó la salida de Ronald Koeman, de 63 años, cerrando así su segundo ciclo con la Naranja Mecánica.

La decisión del exfutbolista se precipitó el lunes por la noche, inmediatamente después de que Países Bajos cayera eliminada en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final a manos de Marruecos. Koeman argumentó razones de índole familiar para no extender su vínculo contractual.

“Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento”, manifestó el técnico en el comunicado oficial.

La lista completa de los entrenadores caídos en el Mundial

La sangría de seleccionadores comenzó desde las primeras de cambio en la fase regular y se extendió de la siguiente manera:

Sabri Lamouchi fue despedido como técnico de Túnez 15 de junio después de debutar perdiendo 5-1 ante Suecia. Su reemplazo, Hervé Renard, tampoco avanzó. Hong Myung-Bo de Corea del Sur dimitió al terminar tercero en el Grupo A por detrás de México y Sudáfrica, sin lograr el cupo de mejor tercero.

Por su parte, Steve Clarke de Escocia renunció tras la eliminación en el Grupo C (derrotas ante Marruecos y Brasil), cerrando un ciclo de 7 años al mando.

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Mientras que Miroslav Koubek, entrenador de República Checa salió de mutuo acuerdo tras quedar último de su sector con apenas un punto acumulado de nueve posibles. Ronald Koeman de Países Bajos decidió no renovar tras ser eliminado por Marruecos desde la tanda de penaltis en dieciseisavos.

Marcelo Bielsa dejó el banquillo de Uruguay tras consumarse la eliminación prematura en la fase de grupos.

Con el inicio de los octavos de final a la vuelta de la esquina, el mercado internacional de directores técnicos entra en una fase de ebullición imprevista a mitad de año, obligando a seis federaciones de peso a iniciar procesos de renovación total con miras al próximo ciclo mundialista.