Mariano Rivera y su esposa Clara niegan encubrimiento de abuso a menor de edad

El panameño Mariano Rivera, excerrador de los Yanquis de Nueva York y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, y su esposa, Clara, negaron las acusaciones presentadas contra ellos por supuesto encubrimiento del abuso sexual a que fue sometida una menor de edad vinculada a la iglesia que dirigen.



"Mariano y Clara Rivera no toleran ningún tipo de abuso infantil y las acusaciones de que sabían o no actuaron ante los informes de abuso infantil son completamente falsas", indicó en un comunicado este jueves el abogado de los Rivera, Joseph A. Ruta.



Los presuntos abusos en contra de la joven habrían ocurrido en un campamento de verano organizado por la iglesia de Rivera y en la casa del exlanzador de Rye, Nueva York.



La acusación señala que, al enterarse de que la niña había sido abusada por una chica mayor en el dormitorio y la ducha del Ignite Life Center en Gainesville (Florida), Rivera y su esposa apartaron a la joven y la intimidaron para que no contara nada.



"La primera vez que se enteraron de estas acusaciones fue casi cuatro años después del supuesto incidente, cuando en 2022 un abogado de Nueva York envió una carta solicitando un acuerdo económico. A esto le siguió una segunda carta en 2023, de un bufete de abogados diferente de Florida, solicitando nuevamente un acuerdo económico", explica la comunicación autorizada por los Rivera.



La familia cree que esta acción judicial en su contra persigue lograr retribuciones económicas.



"La demanda, que busca daños económicos por la supuesta falta de acción de los Rivera ante supuestos incidentes que nunca les fueron informados, está llena de declaraciones inexactas y engañosas que no tenemos ninguna duda de que no se sostendrán en un tribunal de justicia", especifica el abogado Joseph A. Ruta sobre la demanda.



Por su parte, los padres de la víctima han precisado en la demanda que Rivera y su esposa incumplieron el compromiso de cuidar de la joven y evitar que sufriera abusos.



En su carrera, Rivera fue líder en salvamentos en la historia de la MLB y es el único miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en ser escogido de manera unánime