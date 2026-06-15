Matthijs De Ligt confirma su relación con Amber Yuusef, vinculada al hermano de Bellingham

El defensa del Manchester United, Matthijs De Ligt, sacudió el entorno del fútbol europeo al romper el silencio y confirmar de forma pública su nuevo romance con la modelo holandesa Amber Yuusef.

El futbolista de 26 años fue captado en una escapada romántica en Ibiza junto a la joven, quien es ampliamente recordada por la prensa del corazón por haber sido vinculada sentimentalmente el año pasado con Jobe Bellingham, hermano menor de la superestrella del Real Madrid, Jude Bellingham.

Romance en Ibiza y descargo en redes sociales

Los rumores sobre el nuevo interés amoroso del jugador de los Países Bajos se encendieron luego de que el medio de espectáculos Realityfbi difundiera imágenes exclusivas de la pareja abrazándose y besándose en las costas españolas.

La polémica estalló cuando usuarios en las plataformas digitales empezaron a difundir supuestas capturas de pantalla que acusaban a la modelo de acercarse al futbolista únicamente por su estatus económico y su fama en la Premier League.

Ante la ola de comentarios malintencionados, De Ligt decidió intervenir de manera directa y poco habitual comentando la propia publicación de espectáculos. "Normalmente no siento la necesidad de responder, pero esta vez sí".

"En estos tiempos, sabemos que todo se puede falsificar, y esta captura de pantalla también lo es", disparó el zaguero central del Manchester United, saliendo en defensa del pasado y el presente de su nueva pareja y aclarando que se están conociendo de forma legítima.

El historial de la modelo y el presente de De Ligt

El nexo entre Amber Yuusef y el entorno de los hermanos Bellingham ha sido el foco de atención para los fanáticos de las ligas europeas. De acuerdo con el portal Sportnieuws, a la modelo se le vio muy cercana e incluso abrazando cariñosamente a Jobe Bellingham en el último año, antes de que este iniciara su ascenso en el fútbol inglés.

Por su parte, De Ligt llegaría a este nuevo noviazgo tras un drástico y definitivo divorcio de su exesposa AnneKee Molenaar, ocurrido el verano pasado debido a supuestas tensiones por el estilo de vida extravagante de ella.

Actualmente, el futbolista no solo lidia con la atención mediática sobre su vida privada, sino con un duro panorama profesional. Tras someterse a una cirugía el mes pasado, quedó fuera de la convocatoria de su selección para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

"Desde noviembre he hecho todo lo posible, esforzándome al máximo. Agradezco a todos los que me han apoyado y sigo determinado a jugar ante nuestra increíble afición lo antes posible", concluyó el atleta, quien espera regresar con el Manchester United a inicios de la próxima temporada.