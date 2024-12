Mbappé sobre el triunfo del Real Madrid al Sevilla: 'La adaptación se ha acabado'

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, aseguró como hizo Carlo Ancelotti que su adaptación al club blanco "ha acabado" y tras marcar al Sevilla un gran gol y asistir a Brahim Díaz, aseguró que se siente "muy bien" tras reflexionar en un momento clave, en la derrota en San Mamés con un penalti fallado que confesó le hizo tocar "fondo".



"Pienso que ahora nos conocemos mejor porque cuando llegué el equipo cambió muchas cosas. Ahora, como ha dicho el míster, la adaptación se ha acabado, me siento muy bien en el equipo y se puede ver en el campo que juego mejor con los otros y que todo el equipo juega mucho mejor", dijo en Real Madrid Tv.



"Puedo hacer mucho más, tengo en las piernas mucho más pero en los últimos partidos he jugado mejor. El partido de Bilbao me hizo buenas cosas porque yo toqué fondo, fallé un penalti y fue el momento de ver que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad", añadió.



Mbappé ensalzó el juego del Real Madrid, especialmente en la primera parte ante el Sevilla, y la belleza de los cuatro goles.



"Seguro que hoy jugamos muy bien, hemos mejorado mucho. Fue difícil porque jugar ante el Sevilla siempre lo es y porque después del viaje a Catar estábamos un poco cansados. Dimos todo en el primer tiempo desde el inicio, jugamos muy bien, metimos buenos goles jugando siempre en campo contrario. Los madridistas se van encantados con el partido de hoy, nosotros también", reconoció.



"Un día antes del partido siempre tiramos bombazos. Lo he metido y Fede también luego mete otro golazo, el tercero y el cuarto son acciones colectivas. Creo que a la gente les ha gustado mucho los goles hoy", añadió.



Por último, pidió deseos al nuevo año. "Al 2025 le pido lo bueno para todos los madridistas, buenas cosas en lo personal que es lo importante y como jugador muchos título, muchos partidos como el de hoy y disfrutar como hoy"