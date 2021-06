Messi cree que falta más tranquilidad en Argentina

El capitán albiceleste, Lionel Messi, dijo que a Argentina le "faltó tranquilidad" para ganarle a Chile ayer en el primer partido del Grupo A de la Copa América.

"Nos faltó tranquilidad, cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha mucho no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos. El penal no lo veo pero cambia el partido", dijo 'la Pulga' a la transmisión oficial apenas terminado el encuentro.

Argentina y Chile igualaron este lunes 1-1 en Río de Janeiro, con goles de Messi y Eduardo Vargas, en el primer partido del Grupo A de la Copa América de Brasil.

El capitán albiceleste anotó de tiro libre a los 33 minutos y Vargas de cabeza a los 57, luego de que el portero albiceleste Emiliano Martínez desviará un penalti de Arturo Vidal.

"Creo que la jugada del penal y el empate a ellos les dio más tranquilidad que a nosotros. Empezaron a manejar la pelota, nosotros no podíamos tenerla y se complicó el partido", sostuvo Messi.

En la próxima jornada, Argentina se enfrentará a Uruguay y Chile a Bolivia el viernes.

Paraguay es el otro equipo que integra el Grupo A.

Los cuatro mejores se clasificarán para los cuartos de final.