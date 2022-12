Messi, sobre el título mundial: 'Sabía que Dios me lo iba a regalar'

Argentina consigue su tercera título Mundial con Lionel Messi, que a sus 35 años, levanta la Copa Copa del Mundo, toca el cielo y se termina llenar de gloria.

La "Albiceleste y Francia terminaron empatados 3-3 el partido en tiempo extras, pero en los penales se impuso por (4-2) en la gran final de Qatar 2022, devolvió a Sudamérica el cetro universal y con ello el título que le faltaba a Messi, para quedar inmortalizado en las Copas del Mundo de Fútbol de la FIFA, luego que se le negara esa oportunidad en el Mundial de Brasil 2014, cuando perdió la final ante Alemania 1-0.

Messi reconoció que el Mundial "se ha hecho de rogar, pero es lo más bello que hay", expresó.

"Se hizo desear, pero acá llegó", admitió Leo sobre la Copa y admitió lo complicado que fue el juego ante Francia.

"Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en Argentina para ver la locura que va a ser eso", aseveró.

"Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar", dijo el jugador del PSG, sobre el partido contra Francia y ser campeón mundial, un logro que espera defender en la cancha.

"No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho" y agregó que ganar el Mundial es el sueño de todo niño. "Esto es para el pueblo argentino" expresó..

"Quería terminar mi carrera con esto y no puedo pedir más. Prácticamente acabar mi carrera así es impresionante. He ganado la Copa América, el Mundial y ha llegado casi al final. Me encanta el fútbol y estar en este grupo, vivir partidos como campeón del mundo", señaló.

En la final contra Francia Messi anotó dos goles de Argentina, el otro fue obra de Ángel Di María, mientras que los tres goles de Francia los hizo Kylian Mbappé para terminar el juego empatado en tiempo extras 3-3.

En los penales, Dibu Martínez se lució al parar el tiro de Coman; Tchouameni la envió fuera del arco, Mappé y Muani convirtieron. Mientras anotó en penales por Argentina Messi, Dybala, Paredes y Montiel para terminar 4-2 a favor de los sudamericanos.