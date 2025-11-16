Miami Dolphins saca una victoria en el estadio Santiago Bernabéu

Mike McDaniel, técnico de los Miami Dolphins, que ayer (domingo) ganaron a los Washington Commanders (16-13) en el primer partido de toda la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, disputado en España, declaró en el estadio Santiago Bernabéu que querían "regresar a casa con una victoria" y que finalmente lograron "un gran triunfo de todo el equipo".

Los Dolphins, que resolvieron a su favor el partido en la prolongación -gracias a un 'field goal' de Riley Patterson-, después de que el marcador señalase empate a trece después del tiempo reglamentario, lograron su segunda victoria seguida, después de haber derrotado (30-13) hace una semana, en el Hard Rock Stadium de Miami, a los Buffalo Bills; y salen de España con un balance de cuatro triunfos y siete derrotas; a falta de nueve partidos.

"Ha sido un privilegio estar aquí esta semana; al menos pude ver la ciudad el viernes y me gustó mucho. Nunca había estado en una ciudad tan grande y tan limpia; me encantó la comida y me llamó la atención lo bueno que estaba el pan en todos los sitios", comentó McDaniel acerca de su estancia en la capital de España, que se cerró con una victoria que le da cierto oxígeno tanto a él, como al equipo de Florida.

"Queríamos regresar a casa con una victoria y fue una gran victoria para el equipo; que, en mi opinión nace de la gran unión que existe en el vestuario y también en el cuerpo técnico", precisó el técnico de los Dolphins, nacido hace 42 años en Aurora (Colorado).

"A lo largo de toda mi carrera como entrenador si mejoras como equipo aunque no lleguen los resultados, es algo que puede acabar siendo difícil de gestionar para tus rivales", opinó McDaniel este domingo en su rueda de prensa posterior al histórico partido jugado en el Bernabéu.

"Cuatro de nuestras derrotas se produjeron por muy poco y algunas casi al final del partido. Si tomas esas cuatro derrotas sin rendirte, a la larga puedes sacar beneficio de la situación", apuntó el entrenador de los Dolphins.

"Ahora hemos sumado dos victorias y tenemos una semana de descanso ('bye week'). Desde el punto de vista del técnico, a mí me hubiese gustado volver a jugar la próxima jornada", dijo.

"Pero la semana de descanso viene bien, también, porque si existen es porque las vas a necesitar en algún momento. Tenemos jugadores que se están recuperando de lesiones y de dolencias", explicó McDaniel y afirmó, sin dudarlo, que también le gustaría jugar el año que viene en Barcelona.