Michael Amir Murillo fuera de la Final Four; Gunn la sorpresa

El lateral derecho Michael Amir Murillo no se encuentra en la lista preliminar o provisional de 60 jugadores para participar en la Final Four de La Nations League y donde la gran sorpresa fue la inclusión del portero John Gunn que recientemente fichó con el New England Revolution II de la MLS Next Pro (tercera división).

Hay que recordar que Gunn de 24 años, también formó parte del seleccionado panameño de baloncesto en el 2018, y jugó el torneo preolímpico FIBA que se celebró en Canadá.

Panamá que es dirigida por el técnico Thomas Christiansen entregó la lista preliminar para participar en la Final Four y donde debutará contra México el 21 de marzo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas y donde no figura el nombre de Murillo.

El panameño que milita en el Olympique ha estado alejado de las canchas debido a una lesión muscular ocurrida el pasado 21 de enero en el torneo de Copa Francia ante el Rennes.

Al estar fuera de lista preliminar, Murillo que además de estar lesionado, tampoco podría jugar la Nations League.

"De dicha lista provisional (60 futbolista) saldrán los 23 jugadores que estarán viendo acción en el Final Four", explica el comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).