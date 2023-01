'Nacho' Quintana escoge sus 23 guerreras para la repesca

El técnico Ignacio 'Nacho' Quintana reveló los 23 nombres de las jugadoras que estarán en la repesca de la Copa Mundial de Fútbol Femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023.

De las 23 convocadas, 14 terminaron el 2022 jugando en el extranjero, mientras que las 9 restantes lo hicieron en la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

Panamá jugará su primer partido del repechaje ante Papúa Nueva Guinea el 19 de febrero a la 1:00 a.m. (hora de Panamá). En caso de ganar jugará un segundo y definitivo partido ante el ganador de China Taipei y Paraguay, el día 22 de febrero a las 8:00 p.m. (hora de Panamá). La Selección Nacional también deberá ganar este partido para clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023.

“Si alguien está aquí en el día a día viendo los entrenamientos entendería porqué están las jugadoras que están. Es cierto que se quedan nombres muy importantes y que son jugadoras que nosotros quisiéramos tener al 100%, pero el mismo grupo presionó para que jugadora que no estuviera al 100% no tuviera cabida aquí. Tenemos a las mejores 23: es como cualquier otro trabajo, si tu haces bien las cosas no tienen por qué seleccionar a alguien más”, expresó Quintana.

“Este repechaje, y el jugar un mundial, lo único que va a provocar es abrir más puertas. También es cierto que las jugadoras que están fuera son responsables de cargar no solo la bandera de Panamá en los partidos, sino también esos sueños de las jugadoras que vienen detrás de ellas y que quisieran ser como ellas”, precisó el técnico el seleccionado panameño.

Juegos de Panamá en la repesca

19 febrero – 1:00 a.m. hora de Panamá (19 febrero – 7:00 p.m. hora local) – PAPÚA NUEVA GUINEA VS PANAMÁ – North Harbour Stadium, Auckland, New Zealand

22 febrero – 8:00 p.m. hora de Panamá (23 febrero – 2:00 p.m. hora local) – Ganador de PARAGUAY vs CHINA TAIPEI vs Ganador de PAPÚA NUEVA GUINEA vs PANAMÁ – Waikato Stadium, Hamilton.

LAS 23 CONVOCADAS PARA EL REPECHAJE

PORTERAS

SASHA FÁBREGA- TAURO FC

YENITH BAILEY

STEPHANI VARGAS- CD PLAZA AMADOR

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

DEFENSAS

HILARY JAÉN, JONES COLLEGE (USA)

WENDY NATIS, AMÉRICA DE CALI (COL)

KATHERINE CASTILLO, TAURO FC

YOMIRA PINZÓN, DEP. SAPRISSA (CRC)

ROSARIO VARGAS, RAYO VALLECANO (ESP)

REBECA ESPINOSA, CD PLAZA AMADOR

NICOLE DE OBALDÍA, CS HEREDIANO (CRC)

CARINA BALTRIP-REYES, CS MARÍTIMO MADEIRA (POR)

VOLANTES

DEYSIRÉ SALAZAR, TAURO FC

EMILY CEDEÑO, CD PLAZA AMADOR

SCHIANDRA GONZÁLEZ, CD PLAZA AMADOR

MARTA COX, PACHUCA (MEX)

NATALIA MILLS, LD ALAJUELENSE (CRC)

CARMEN MONTENEGR, CD UNIVERSITARIO

ERIKA HERNÁNDEZ, PLAZA AMADOR

ALDRITH QUINTERO, ALHAMA CF EL POZO (ESP)

DELANTERAS

KARLA RILEY, SPORTING FC (CRC)

RILEY TANNER, WASHINGTON SPIRIT (USA)

GABRIELA VILLAGRAND

LINETH CEDEÑO, UC SAMPDORIA (ITA)