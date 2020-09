Naomi Osaka avanza en el US Open y se sorprende por respaldo a mascarillas

La japonesa Naomi Osaka venció ayer por 6-3, 6-7 (4) y 6-2 a la adolescente ucraniana Marta Kostyuk y avanzó por tercera vez consecutiva a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos (US Open)

Osaka, cuarta cabeza de serie, necesitó 2 horas y 32 minutos antes de imponerse a Kostyuk, de 18 años, una debutante del torneo.

La campeona del Abierto del 2018 no se sintió cómoda con el tenis agresivo de Kostyuk, la número 137 del mundo, pero encontró siempre la manera de hacer los tantos decisivos con su resto y saque para asegurarse la victoria en el primer duelo entre ambas.

Osaka, de 22 años, acabó el partido con 5 'aces' y 3 dobles faltas, comparados con los 7 y 9, respectivamente, de Kostyuk, quien además cometió 51 errores no forzados que al final le costaron el partido.

Osaka, afirmó que ha recibido con sorpresa expresiones de agradecimiento por su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter'.

Osaka, de 22 años, lució hoy una mascarilla con el nombre Ahmad Arbery, un joven afroamericano asesinado.



La tenista de ascendencia haitiana ha estado usado mascarillas con nombres de víctimas de la brutalidad policial y el racismo en EE.UU, y en el torneo de Cincinnatti, celebrado la semana pasada también en Flushing Meadows, se sumó a una protesta que hizo suspender un día la competición tras un tiroteo contra otro ciudadano negro, Jacob Blake.



Tras vencer a Kostyuk en tres sets en la tercera ronda, la que fue campeona del Grand Slam en 2018 se puso el cobertor facial reinvindicativo para su entrevista a pie de cancha y afirmó: "Ninguna de estas muertes tenía que ocurrir. Quiero que la gente sepa sus nombres".

En una rueda de prensa posterior, Osaka aseguró que siempre le sorprende cuando alguien le da las gracias por su labor de concienciación.



"No siento que esté haciendo nada, pero la gente dice gracias y estoy orgullosa de ti, y para mí eso es algo que me llega al corazón", dijo.

"Cuando estoy en el momento, no soy consciente de cuánta gente está mirando", agregó.

La japonesa se mostró satisfecha de que se hayan colgado pancartas de 'Blak Lives Matter' en algunas pistas y lugares del Abierto pese a la falta de público y consideró que el tenis "es un evento internacional" que juega gente de todo el mundo, por lo que es "una muy buena oportunidad para pronunciarse sobre ciertos temas".



"Creo que en cuanto un jugador empieza a hablar de algo, eso abre la puerta a los demás", comentó.

Sobre su partido de hoy contra la ucraniana Kostyuk, de 18 años, reconoció haber sufrido y sentido "extrema frustración".

"No se empequeñeció ante mí o la velocidad de mi pelota, lo que es increíble para alguien tan joven", dijo al elogiar a Kostyuk.