Nathalee Aranda piensa en París 2024; Alonso Edward en recuperarse y el Mundial

Los Juegos Olímpicos de Tokio dejan caminos diferentes para los atletas, Nathalee Aranda en salto largo y Alonso Edward en los 200 metros planos, no escapan de ello.

Aranda admitió que “no quedó satisfecha” con lo realizado en Tokio y donde ahora sus meta apunta a la próxima cita deportiva que serán en Francia, los Juegos Olímpicos de París 2024.

En los Juegos de Tokio, Aranda realizó en su primer salto 5.98 metros, en su segundo intento hizo 6.12 metros y en el tercer salto cometió una falta.

Con esos registros Aranda no pudo mejorar sus dos mejores marcas personales, 6.55 metros logradas en el Nacional de Atletismo en abril pasado, su mejor marca es de 6.60 metros alcanzada en Cochabamba, Bolivia en unos Juegos Panamericanos en el 2018.



“Las cosas no se dieron como esperaba, pero me disfrute cada salto, cada momento estando aquí, apoyar a mis compañeros y sentir su apoyo”, dijo Aranda.



La saltadora ya tiene sus metas trazadas y expresa “aquí no termina todo, no quede satisfecha y voy por más con la santa voluntad del Señor, me despido de Tokio 2020, sin embargo empieza mi travesía hacía París y se escribirá una mejor historia con Dios por delante ” dijo Aranda en sus redes sociales.



Edward, lesiones

Mientras que las lesiones han sido el rival número uno que ha tenido que enfrentar Alonso Edward en su carrera deportiva.



Edward no pudo terminar las semifinales de los 200 metros planos, una lesión muscular le obligo a retirarse, indicó el Comité el Olímpico de Panamá (COP).

Alonso, subcampeón Mundial en el Atletismo 2009 en Alemania, estuvo en su tercera olimpiadas.



En Londres 2012 cometió una partida en falso, tuvo que abandonar la carrera, mientras que Río de Janeiro quedó séptimo por una lesión en la pierna y ahora en Tokio volvió lesionarse.



Luego de carrera, Edward dijo “estoy enojado conmigo mismo” y añadió que sintió un tirón saliendo de la curva, intentó volver pero no pudo.

El corredor añadió que tenía buena preparación, para quedar entre los tres mejores en la carrera.

Ahora le queda recuperarse para pensar en el Mundial de Atletismo el próximo año, apuntó el panameño en una entrevista en el Canal Claro de los Juegos.