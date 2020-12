Nicolás 'Yuyu' Muñoz no falta a su cita con el gol en El Salvador

Nicolás "Yuyu" Muñoz tiene 39 años, pero suficiente fútbol todavía en las piernas para estar a las puertas de convertirse en el máximo goleador de la liga de El Salvador, una cifra que aunque no ha completado, no sabe cómo alcanzó.

El atacante panameño marcó el sábado el tanto salvador que le dio a su Águila el triunfo por 2-1 ante Alianza, en el Cuscatlán, y lo dejó a seis dianas de la marca histórica de Williams Reyes.

Con su anotación, de tiro libre, el canalero se echó en el bolsillo a la prensa salvadoreña: "Viejos los caminos. Nicolás Muñoz volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitó", reseñó el diario El Gráfico.

Muñoz confesó días atrás que en un inicio el récord de Reyes le parecía lejano y difícil de romper.

"Yo no sé cómo me acerqué a una cifra que por años la vi muy lejos, miro hacia atrás y no lo puedo creer. Sería el punto para retirarme tranquilo, con la satisfacción que valió la pena el esfuerzo", expresó el goleador.

El futbolista istmeño agregó que sería extraordinario superar el récord de goleo en el presente torneo.

Muñoz registra 288 tantos en la primera división de la liga salvadoreña, seis goles menos que los 294 que tiene el hondureño Reyes.

Hasta lo que va de la temporada, Muñoz ha estremecido las redes en 10 oportunidades, cifra que lo coloca al frente de la tabla de goleadores.

Al Águila le restan dos juegos más en la fase de grupos, y además aseguró otros dos en cuartos de final, con lo que "Nico" tendría cuatro duelos para acercarse el trono de Reyes.

Muñoz ha ganado títulos de goleo en los torneos Clausura de 2007, 2009, 2012, además de los obtenidos en las citas Apertura de 2011, 2014 y 2019.