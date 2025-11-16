Noruega y Portugal van al Mundial 2026

UEFA
Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron ayer su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.
El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva.
Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas.
Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.
Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.
Oceanía: Nueva Zelanda.
Equipos en repesca intercontinental hasta el momento: Bolivia y Nueva Caledonia.
