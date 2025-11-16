/ / /

UEFA

Noruega y Portugal van al Mundial 2026

Publicado 2025/11/17 00:00:00
  • Redacción
  • EFE
  • @10Deportivo

Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia.

Erling Haaland (9) y sus compañeros de Noruega, celebran. Foto:EFE

Portugal, que goleó 9-1 a Armenia, y Noruega, que ganó 1-4 en Italia, certificaron ayer su billete para la fase final del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El cuadro luso jugará su novena fase final de un Campeonato del Mundo, la séptima consecutiva.

Treinta y dos de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas.

Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Equipos en repesca intercontinental hasta el momento: Bolivia y Nueva Caledonia.

