¡Occidente cambia de look, de estilo y trae nuevo mánager!

La hueste de Occidente para el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil estará cambiando de "look" en un plano total, algo que va de los pies a la cabeza y de adentro para afuera, algo así como un cambio total de imagen.

Si bien es cierto que han agregado un mejor estilo a sus uniformes, la liga provincial que preside "Kako" Araúz también ha hecho ajustes en lo interno del equipo, la llegada de José "Cheo" Murillo IV es fundamental, para el inicio de un proceso, un manager joven con gran visión que puede cambiar el estilo de juego.

Los cambios seguirán, es un equipo y una liga con buena visión y que busca impactar en el Torneo Nacional Juvenil 2026, el cual inicia el próximo 3 de enero, con seis emocionantes partidos.

Para el 2026 el brazo fuerte y determinante del derecho Darwin Santos será clave en cada salida. Santos está pasando por un gran momento, lanzador derecho de 6.1 pies de estatura con una recta superior a las 91 MPH con consistencia y eso puede ayudar enormemente a su cuerpo técnico que tiene plena confianza en sus habilidades.

Haiján Hernández debe fungir como el "Caballo" del grupo, puede jugar con versatilidad, batear y correr con agresividad, lo que podría impactar el juego de Occidente, ahora que está por cumplir su tercera temporada con los colores de los occidentales.

James Salcedo se une al equipo, después de haber sido figura en la categoría Juvenil, viene como refuerzo mayor de 18 años y eso parece ser un "plus" para Occidente.

Pitcheo se complementa con los "Duros", ellos son Jhosmar Pinto y Manuel Víquez, dos brazos que pueden resolver en todo momento y darle apoyo a Darwin Santos, el estelar #1.

Occidente puede traer un grupo muy bueno de jugadores, con un manager nuevo, agresivo y sin temor, con la posibilidad de cambiar de "look" para el 2026.