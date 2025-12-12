Panamá

Bomberos refuerzan recomendaciones de seguridad ante el uso de pirotecnia durante la temporada navideña

Actualizado 2025/12/12 17:47:03
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del Cuerpo de Bomberos de  Panamá reiteró su llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención en el uso de pirotecnia durante las festividades de fin de año.

El sargento Josué Cabrera, de DINASEPI, advirtió que todo artículo pirotécnico, sin excepción, debe manipularse bajo la supervisión de una persona adulta responsable. 

Además, señaló que los menores de edad no deben encender ni manipular pirotecnia, incluso aquella considerada de bajo riesgo, como cebollitas o estrellitas, debido a su potencial de causar quemaduras y lesiones.

Cabrera, manifestó que los dispositivos pirotécnicos deben encenderse exclusivamente en espacios abiertos, despejados y lejos de personas, animales y materiales inflamables, con el propósito de mitigar riesgos y garantizar la integridad de quienes participan en las celebraciones.

