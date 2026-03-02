/ / /

Estados Unidos

Mayorga define los abridores de Panamá para enfrentar a Cuba y Puerto Rico

Actualizado 2026/03/02 20:39:11
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com/@10Deportivo

Logan Allen y Ariel Jurado son los abridores de Panamá, según declaraciones de José Mayorga a la Fedebeis.

Logan Allen abrirá por Panamá ante Cuba. Foto: Fedebeis.

El piloto del equipo panameño José Mayorga anunció sus dos primeros abridores para sus  partidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Panamá debutará contra Cuba este 6 de marzo en el estadio Hiram Bithorn en el arranque del Grupo A, del Clásico Mundial a las 11:00 a.m. y donde el responsable de subir a la loma es  Logan Allen, el zurdo que milita para los Guardianes de Cleveland en las Grandes Ligas, según sus declaraciones en un video de la Fedebeis.

 Al día siguiente, Panamá tendrá que medirse al equipo local Puerto Rico y el abridor será el coclesano, con experiencia en la carpa grande, Ariel Jurado, en la misma sede, pero a las 6:00 p.m. (hora panameña).

Recordemos que en la actualidad, Jurado juega en la pelota profesional coreana.

La novena panameña  se mantuvo entrenando ayer  bajo un fuerte  sol en su primer  día de entrenamientos en el George Steinbrenner Field en la Florida, donde se medirá hoy ante los Yanquis en un partido de preparación.

En su primer día de ensayo en Florida, el equipo nacional probó sus uniformes, hizo una sesión de foto, entrenaron defensa en un campo alterno, los lanzadores hicieron bullpen y se trabajó ofensiva (bateo).  

