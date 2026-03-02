/ / / / / /

Buenos Aires

Panamá cae ante Argentina en la eliminatoria mundialista de baloncesto

Actualizado 2026/03/02 21:35:16
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com/@10Deportivo

Panamá terminó la segunda ventana de la eliminatoria con una victoria ante Cuba y una derrota contra Argentina.

Iverson Molinar de Panamá (rojo) y Facundo Campazzo de Argentina. Foto: Fepaba

Panamá tuvo un aceptable segundo tiempo,  se mantuvo cerca del marcador, pero en el tercer y cuarto periodo del juego  no respondió igual y al final cayó ante Argentina por  101-75, en  el  Grupo D, de la eliminatoria a Catar 2027.

Los panameños, que en pasajes del partido lograron batallar en la pintura del tabloncillo en la primera mitad del juego e inclusive a estar 4 puntos de diferencia, se quedaron sin respuestas en el complemento del cotejo, situación que fue aprovechada por los argentinos, que con tiros de tres puntos sentenciaron el encuentro.

 Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos con 25 puntos anotados, fueron  los mejores por  Argentina.

Mientras que por Panamá destacaron los jugadores Iverson Molinar con 16 puntos, Ernesto Oglivie y Luis Rodríguez, ambos con 14 unidades.

Panamá tendrá que prepararse para la tercera y última ventana que se jugará en junio, donde le tocará recibir a Cuba y Argentina. 

