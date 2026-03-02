Panamá cae ante Argentina en la eliminatoria mundialista de baloncesto

Panamá tuvo un aceptable segundo tiempo, se mantuvo cerca del marcador, pero en el tercer y cuarto periodo del juego no respondió igual y al final cayó ante Argentina por 101-75, en el Grupo D, de la eliminatoria a Catar 2027.

Los panameños, que en pasajes del partido lograron batallar en la pintura del tabloncillo en la primera mitad del juego e inclusive a estar 4 puntos de diferencia, se quedaron sin respuestas en el complemento del cotejo, situación que fue aprovechada por los argentinos, que con tiros de tres puntos sentenciaron el encuentro.

Facundo Campazzo y Gabriel Deck, ambos con 25 puntos anotados, fueron los mejores por Argentina.

Mientras que por Panamá destacaron los jugadores Iverson Molinar con 16 puntos, Ernesto Oglivie y Luis Rodríguez, ambos con 14 unidades.

Panamá tendrá que prepararse para la tercera y última ventana que se jugará en junio, donde le tocará recibir a Cuba y Argentina.