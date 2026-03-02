Polémica por exigencia de certificación racial a estudiantes con cabello afro en escuelas

La denuncia presentada por el Movimiento Social Afrodescendiente sobre la solicitud en algunos centros educativos de una certificación que acredite que los estudiantes con cabello afro son afrodescendientes ha generado controversia.

Según el movimiento, en varios colegios se les ha informado a padres de familia y estudiantes que, si no cumplen con los reglamentos internos relacionados con el corte de cabello, no pueden matricularse o no pueden ingresar en el primer día de clases.

Se trata de dos estudiantes del Colegio Abel Bravo, de la provincia de Colón, un caso en el Colegio Artes y Oficio y otro en una escuela en Las Mañanitas.

Ligia Grenald, de la Coordinación de las Organizaciones Negras, calificó la solicitud de "ridícula" y como una falta de conocimiento y educación, ya que no existe una manera de certificar que la persona es negra solo por el tono de piel.

“Es tu historia, cómo te reconoces, el legado de tu familia, todo el linaje es el que va a decir de dónde perteneces, cuál es tu genotipo, fenotipo, así que la certificación no tiene una validez pertinente en este caso”, expresó.

Por su parte, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró que el ministerio no ha solicitado ninguna certificación; no obstante, indicó que algunas escuelas las han pedido porque algunos estudiantes han abusado del decreto que facilita la expresión cultural.

“Nosotros vamos a defender esa expresión cultural. Sin embargo, hay que entender que las libertades también tienen reglas y tenemos que atender unas reglas básicas de volúmenes del cabello, de condiciones del uniforme”, subrayó.

En tanto, la diputada Walkiria Chandler explicó que en diversas ocasiones a niños afrodescendientes les han puesto restricciones por su cabello, cuando esto no tiene un sustento legal y puede ser discriminatorio.

Chandle detalló que muchas personas desconocen que estos tipos de peinados africanos son historia. Indicó que, durante la época colonial, el cabello trenzado no era solo moda, era un trazado de los caminos hacia la libertad, como huir de plantaciones hacia los palenques; eran caminos hacia la liberación.

“Cuando hoy intentan prohibir trenzas, locks, dress, afro, no están corrigiendo, no están disciplinando, están negando la historia, están negando progreso y están negando derechos”, agregó.