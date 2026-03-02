Panamá tiene dura prueba contra los Yanquis en juego amistoso

La selección de Panamá tendrá un partido histórico cuando enfrente a los Yanquis de Nueva York en el estadio George M. Streinbrenner en Tampa, Florida, Estados Unidos a las 1:05 p.m. (hora istmeña).

"Es un sueño hecho realidad, desde niño quería enfrentar alguna vez a ese equipo (Yanquis), jugar para ellos, será un día emocionante", dijo el abridor del equipo panameño Jorge García en una entrevista dada a la Fedebeis.

"Vengo listo y preparado para poder competir", agregó el abridor, quien no ocultó el orgullo y objetivo que tiene para tratar de sacar el juego adelante, darle una victoria a Panamá.

La novena panameña entrenó con todos los jugadores convocados, es la primera ocasión que practica con la plantilla completa y todo esto como parte de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El piloto del equipo panameño, José Mayorga, reiteró que Jorge García estará en el montículo por Panamá para el partido ante los Yanquis, pero también hizo la advertencia a los otros lanzadores, que estén preparados.

Mayorga añadió que la "química" del equipo está bien, con mucho ánimo y energía y espera como mánager llevar el "nombre de Panamá en alto" en el Clásico Mundial.

En el entrenamiento con la plantilla completa, los peloteros se integraron al trabajo como: Edmundo Sosa (Filis, de Filadelfia), Miguel Amaya (Cachorros, Chicago) y José "Chema" Caballero que milita para los Yanquis de Nueva York.

El campocorto de los los "Mulos de Manhattan" reflejó alegría al lucir el uniforme de Panamá, mostró mucha solidaridad y disposición.

"Jugaré donde me necesiten, en el cuadro interior o en los jardines, donde el mánager (José Mayorga) me necesite allí estaré", reiteró el santeño "Chema" Caballero en el marco de los entrenamientos en unas declaraciones a la Fedebeis.