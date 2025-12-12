'El Brujo', documental panameño, obtiene reconocimiento en los IDA Documentary Awards

El largometraje documental panameño “El Brujo: Julio Zachrisson” obtuvo un nuevo galardón en los premios organizados por la Asociación Internacional de Documentales (IDA), evento anual que reconoce y honra la excelencia en el cine documental a nivel mundial.

“El Brujo” recibió el premio de “Mejor Composición Musical Original”, Best Original Music Score, durante la ceremonia de la edición 41 de los IDA Documentary Awards.

En esta versión de los premios se recibieron más de 550 proyectos participantes provenientes de 85 países.

El documental “El Brujo” es un proyecto ganador del Concurso Nacional Fondo Cine 2017, dirigido por Félix Guardia y producido por Tomás Cortés. La composición musical del proyecto fue realizada por Frédéric Filiatre.

“El Brujo: Julio Zachrisson”, es un documental que ofrece un retrato íntimo de la vida y obra del influyente artista panameño Julio Zachrisson (1927-2021).

Narra la historia de la amistad inesperada entre un joven cineasta panameño y el legendario artista Julio Zachrisson, quien residía en Madrid y enfrentaba la ceguera en su vejez. Utiliza entrevistas inéditas y material de archivo para explorar la memoria, la identidad y el arte como un puente entre generaciones.

‘Mejor composición musical original’

IDA Documentary Awards 2025

Ganador: Película “El Brujo: Julio Zachrisson” (Panamá)

Compositor: Frédéric Filiatre

Nominados:

Sam Slater, Divia (Ukraine, Poland, Netherlands).

Mato Wayuhi, Free Leonard Peltier (United States).

Matthew Dougherty, Shuffle (United States).

Frédéric Filiatre, The Sorcerer: Julio Zachrisson (Panamá).

Afshin Azizi, Writing Hawa (France, Netherlands, Qatar | First Hand Films, Icarus Films).