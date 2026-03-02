Renuncia el gerente de Cadena de Frío, José Pablo Ramos

El gerente general de la Cadena de Frío, S.A. José Pablo Ramos, presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada formalmente por la Junta Directiva de Mercados Nacionales de la institución.

En cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y operativa de la empresa, la Junta Directiva designó de manera interina a la magíster Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldo como gerente general encargada, quien asumirá las funciones correspondientes hasta tanto se culmine el proceso formal de selección.

De manera inmediata, se procederá conforme a la ley a realizar la convocatoria pública para la recepción de hojas de vida, a fin de evaluar a los aspirantes y conformar la terna que será remitida al señor presidente de la República, José Raúl Mulino, para la escogencia del próximo gerente general.

Posteriormente, la designación será enviada a la Asamblea Nacional para su ratificación y aprobación por el Pleno, tal como lo establece el procedimiento legal.

La Junta Directiva reiteró su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de la gestión de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío S.A., asegurando la continuidad de sus operaciones en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores del país.