Osasuna avanza a la final de la Copa del Rey

Un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 116 de partido firmó un empate 1-1 de Osasuna en San Mamés frente al Athletic Club (2-1) en lo global y clasificó al equipo navarro para la final de la Copa del Rey por segunda vez en su historia tras después de la edición de 2005.

Un castigo demasiado grande para un Athletic que remató hasta 23 veces a portería, por solo ocho Osasuna, y forzó 18 saques de esquina. Ninguno el equipo navarro.

Para los rojillos fue el premio a saber aguantar en un encuentro en el que fueron claramente superados en todas las facetas del juego. Menos en el de la definción, que es la suerte que vale.

Nico Williams, que marró dos claras ocasiones ya con el 1-0 marcado por su hermano a la media hora, lo recordará durante mucho tiempo y añorara la cuadragésimo segunda final de su equipo, que deberá esperar.

A cuatro minutos para finalizar la prórroga, el canterano enganchó una gran volea a un centro de Jon Moncayola desde la banda derecha del ataque osasunista que niveló el tanto marcado en el minuto 33 de encuentro por Iñaki Williams y metió a su equipo en la final en la que se enfrentará al ganador de la otra semifinal que disputan Real Madrid y Barcelona.

El equipo madridista y catalán se enfretan este miércoles en el Camp Nou.

El goleador Pablo Ibáñez, autor del gol que ha metido a Osasuna en su segunda final de Copa del Rey, aseguró tras el partido en San Mamés ( que no ha "visto ni entrar el balón" en la meta del Athletic, pero que "sabía que entraba" según remató.

"La verdad es que no he visto ni entrar el balón, pero sabía que entraba y lo primero que me ha venido ha sido ir para allá corriendo porque esto va por toda esta gente que ha estado animando todo el partido", dijo tras el partido un Ibáñez acordándose de la final de 2005 que vivió de niño.

"Soy de Osasuna desde pequeño y viví esa final como aficionado con seis años", recordó emocionado y dispuesto a ganar la final que le medirá a FC Barcelona o Real Madrid.

"Una vez que hemos llegado hasta aquí vamos a soñar y a por ella", se ilusion el jugador del Osasuna.