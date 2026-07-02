Panamá abre ante México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Panamá abre su participación en el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe jugando ante el equipo de México en partido programado para el 31 de julio desde las 2:00 p.m. hora local panameña y teniendo como sede el estadio Juan Pablo Duarte.

La primera fecha incluye el partido entre Cuba y Curazao desde las 10:00 a.m. y el de República Dominicana vs Puerto Rico desde las 6:00 p.m. en el estadio Juan Marichal de Santo Domingo.

Nicaragua se mide también a Colombia desde las 9:00 a.m. en el estadio Juan Pablo Duarte como parte de la primera fecha.

El certamen se juega en dos grupos, en el Grupo A quedaron: Dominicana, Puerto Rico, Curazao y Cuba.

Mientras que en el Grupo B están: Nicaragua, Colombia, México y Panamá.

El 1 de Agosto el equipo de Panamá se mide a Nicaragua a las 9:00 am y el 2 de agosto va ante Colombia a las 10:00 am.

Panamá sigue sus entrenamientos en el estadio Mariano Rivera bajo las órdenes del profesor Alberto Macré.