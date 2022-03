Panamá contra Jamaica en los octavos de final del Premundial Sub-20 femenino

Panamá deberá prepararse para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final del Premundial Sub-20 en busca de obtener su boleto al Mundial de la categoría Costa Rica 2022.

Las dirigidas por Raiza Gutiérrez terminaron segunda del Grupo F y ahora tendrán que enfrentarse en octavos de final ante Jamaica, tercero del Grupo H tras terminar detrás de Guatemala y Haití.

“Jamaica siempre ha sido un rival complicado. Jugadoras con mucha velocidad, un equipo fuerte, con características parecidas a nosotras. Nosotras debemos seguir haciendo nuestro juego, tocar muchísimo la pelota y aprovecha el espacio que nos da el rival,” comentó Raiza Gutiérrez, técnica del seleccionado panameño.

El partido entre la Roja Sub-20 femenina y Jamaica será el sábado a las (3:00 pm, hora de Panamá), en el Estadio Panamericano. Este será el primer encuentro de la selección en este escenario, ya que los tres ya disputados se llevaron a cabo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La selección jamaiquina, en fase de grupos, tuvo los siguientes resultados: 0-1 vs Guatemala, 3-0 vs Cuba y 0-0 vs Haití.

Luego de conocer el rival en los octavos de final, el equipo panameño, la entrenadora Raiza Gutiérrez pidió que “sigan creyendo en este proceso. El grupo de trabajo de las chicas y el cuerpo técnico tenemos una gran ilusión de hacer las cosas bien, de jugar bien al fútbol. Confíen mucho en las jugadoras, que trabajan para dejar el nombre del país bien en alto”, expresó.

Panamá y Costa Rica eran conjuntamente sede del Mundial Sub.20, pero debido a la pandemia de la Covid-19, el Gobierno panameño desistió de ser sede.

Ahora el seleccionado panameño Sub-20 femenino tendrá que buscar su boleto a Costa Rica 2022.