Panamá cree que el juego ante Argentina no es prioridad

El técnico de Panamá, Thomas Christiansen, habló alto y claro, que para él "Argentina no es prioridad" y añadió que "la prioridad es Costa Rica", su rival en la Liga de Naciones y la clasificación a la Final Four.

Christiansen admitió que dirigir contra el campeón del mundo sería una gran satisfacción, pero añadió que también sería irresponsable de su parte viajar a Argentina teniendo un compromiso eliminatorio oficial.

Se ha especulado mucho las cosas en estos días, por eso deja claro la situación. "Sería ilusionante ir a a Argentina enfrentar al campeón de mundo, contra Messi y compañia, pero para mi no es la prioridad, es la Liga de Naciones", reiteró Thomas Christiansen.

El técnico del seleccionado panameño ha estado realizando microciclos con jugadores locales con miras a los compromisos de la Roja en el mes de marzo que incluye los amistosos contra Guatemala que será este 12 de marzo, ante Argentina el 23 de marzo y contra Costa Rica en torneo oficial eliminatorio de la Liga de Naciones el 28 de marzo.

Christiansen aclaró que no es que no desea viajar y enfrentar a Argentina, es el viaje, el descanso de los jugadores, son tres partidos y la prioridad de clasificar al Final Four, un torneo oficial.

El técnico explicó que de darse otra oportunidad y en otra fecha el estaría "encantado" de poder enfrentarlo, pero reiteró que sería irreponsable de su parte viajar, teniendo un partido oficial.

Para el juego contra Argentina, Panamá será dirigido por Jorge Dely Valdés que es el técnico de la Sub-20 y estará integrado con una mezcla de jugadores legionarios y otros de la liga local de la LPF.

El técnico agregó que enfrentar a Argentina bueno, debido que brinda oportunidad de mirar a otros jugadores, también da la oportunidad de competir.

El Mister recordó las eliminatorias, donde Panamá jugaba tres partidos seguidos y se sufría mucho en el último juego, costaba, por eso no viaja y la combinación de jugadores ante Argentina.

Christiansen también dio su mensaje a los jugadores que llamará para jugar en la Liga de Naciones, y dejó reiteró que la prioridad es Costa Rica.