Panamá debuta ante República Dominicana en béisbol

La selección de béisbol de Panamá, bajo la tutela del colonense Hipolito Ortiz debutará contra República Dominicana en los Juegos Panamericanos de Santiago 20203 en Chile.

El partido entre los dominicanos y panameños será el 19 de Octubre en el Estadio Bicentenario Cerrillos de Santiago, de Chile, a eso de las 9:30 a.m. (hora istmeña) informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Panamá quedó sembrada en el en el Grupo A , junto a República Dominicana, Chile y México.

Mientras que el Grupo B lo integran Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil.

El segundo juego de Panamá será ante Chile en esa misma sede (3:00 p.m.)

La novena nacional cierra la ronda regular el 23 de octubre ante México, a las 9:00 a.m.

Se informó que la Súper Ronda y en disputa de las medallas, se miden, los dos mejores de cada grupo, en partidos de 1A vs 1B, 2A vs 2B, 1A vs 2B y 1B vs 2A y los mejores ubicados van por el oro y los otros dos por el bronce.