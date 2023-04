Panamá debuta contra Costa Rica en la Copa Oro 2023

La selección de Panamá ya tiene su calendario y sedes para la próxima Copa Oro 2023.

Los organizadores de la competición revelaron este martes todos los detalles de la decimoséptima edición del torneo más importante de la CONCACAF, que se jugará del 16 de junio al 16 de julio en 14 ciudades de Estados Unidos y Canadá.

La escuadra que dirige el entrenador Thomas Christiansen estará debutando el próximo lunes 26 de junio con un duelo ante Costa Rica en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale en Florida.

Su segundo partido por el grupo C está programado para el viernes 30 de junio frente a un rival por definir en el Red Bull Arena en Nueva Jersey.

Y cerrando la fase regular, Panamá Mayor jugará ante El Salvador el martes 4 de julio en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas.

Recordemos que los dos mejores de cada grupo avanzan a la siguiente ronda de los cuartos de final, a jugarse el próximo 8 y 9 de julio en las sedes del AT&T Stadium en Dallas y el TQT Stadium en Cincinnati.

Las semifinales están programadas para el miércoles 12 de julio en las sedes del Allegiant Stadium en Las Vegas y el estadio Snapdragon en San Diego.

La gran final de la Copa Oro se jugará el domingo 16 de julio en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

Partidos de Panamá – Grupo C

Lunes 26 de junio

El Salvador vs Preliminar 8 – 6:30 pm – DRV PNK Stadium – Fort Lauderdale

Costa Rica vs Panamá – 8:30 pm –DRV PNK Stadium – Fort Lauderdale

Viernes 30 de junio

Preliminar 8 vs Panamá – 6:30 pm – Red Bull Arena – Nueva Jersey

El Salvador vs Costa Rica – 8:30 pm – Red Bull Arena – Nueva Jersey

Martes 4 de julio

Costa Rica vs Preliminar 8 – 6:30 pm – Red Bull Arena – Nueva Jersey

Panamá vs El Salvador – 8:30 pm – Shell Energy Stadium – Houston



Palabras del entrenador

Thomas Christiansen:“Estamos por buen camino. Queremos pasar de grupo y pasar lo más lejos posible. Siempre estamos con ganas de conseguir muchos objetivos”.

Rival por definir

El tercer rival de Panamá en el grupo C saldrá de los partidos por la ronda preliminar.

Esta fase se jugará del 16 al 20 de junio en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale en Florida.

Los cruces para definir el rival de Panamá son: Martinica ante Santa Lucía y Surinam contra Puerto Rico.

Los ganadores se enfrentarán el 20 de junio para definir el tercer equipo en el grupo C.

Compromiso en la Final Four

Previo a su debut en la fase de grupos en la Copa Oro, la selección de Panamá estará disputando la fase final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Panamá debutará en la Final Four el próximo jueves 15 de junio cuando se mida ante Canadá en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

El ganador jugará la gran final ante el vencedor de la otra semifinal entre México y Estados Unidos.

La gran final de la Final Four y el partido por el tercer lugar se jugará el domingo 18 de junio en Las Vegas.