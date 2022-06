Panamá define equipo para el Premundial Sub-20 de Honduras

La selección Sub-20 masculina de Panamá ya tiene a sus convocados para disputar el Premundial de Concacaf en Honduras. El técnico, Ángel Sánchez, confirmó la lista de 20 jugadores que viajarán el próximo viernes 17 de junio, en horas del mediodía, a la ciudad de Tegucigalpa, lugar donde Panamá jugará todos sus partidos de fase de grupos.

Recordar, que la selección quedó ubicada en el grupo G del torneo, junto a las selecciones de Aruba, Guatemala y El Salvador.

El equipo por su parte debutará el domingo 19 de junio ante Aruba. Dos días más tarde, el 21 de junio, se medirá ante la selección de Guatemala y culminará su fase de grupos enfrentándose a El Salvador, el jueves 23 de junio. Todos los partidos para Panamá en esta ronda serán a las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Formato de competencia

El Premundial de la Concacaf arrancará con una fase de grupos de 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro, de los cuales, los tres mejores de cada uno avanzarán a la siguiente fase.

A partir de ahí comenzará la ronda de eliminatorias. Primero, se jugarán unos octavos de final, después los cuartos de final, seguido las semifinales y por último la gran final.

Las selecciones de: Curazao, República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua, ya esperan rivales en los octavos del final tras haber clasificado en una ronda previa.

Los cuatro equipos que logren alcanzar la instancia de semifinales clasificarán al Mundial, y los dos finalistas, además de estar en la Copa del Mundo, obtendrán su boleto a los Jugos Olímpicos de Paris en el 2024.

Los grupos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Grupo E: Estados Unidos, Cuba, Canadá, San Cristóbal y Nieves.

Grupo F: México, Haití, Trinidad y Tobago, Surinam.

Grupo G: Panamá, El Salvador, Guatemala, Aruba.

Grupo H: Honduras, Costa Rica, Jamaica, Antigua y Barbudas.

CALENDARIO

Panamá vs Aruba – domingo 19 de junio – 7:30 p.m. – Estadio Nacional de Tegucigalpa

Guatemala vs Panamá – martes 21 de junio – 7:30 p.m. – Estadio Nacional de Tegucigalpa

Panamá vs El Salvador – jueves 23 de junio – 7:30 p.m. – Estadio Nacional de Tegucigalpa

CONVOCADOS

PORTEROS

Miguel Ángel Pérez- Sporting SM

Xavier Cruz- San Francisco FC

DEFENSAS

Omar Alba- CD Plaza Amador

Christian Ruíz- Potros del Este

Humberto Ramos- Sporting SM

Dereck Briceño-Plaza Amador

Aimar Modelo- CA Independiente

Omar Valencia- CD Plaza Amador

VOLANTES

Rodrigo Tello- Potros del Este

Rodolfo Vega-CD Plaza Amador

Edward Cedeño- Potros del Este

Nicholás Anderson- Tauro FC

Rafael Mosquera- CD Plaza Amador

Reymundo Williams- Sport Club Lusitania (POR)

DELANTEROS

Carlos Rivera-San Francisco FC

Kevin Garrido- Herrera FC

Keny Bonilla- San Francisco FC

Javier Betegón- CA Independiente

Leonel Tejada- Plaza Amador

Ricardo Gorday- Tauro FC