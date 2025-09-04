Panamá define su alineación para el partido ante Estados Unidos en el Mundial U18

El piloto del equipo panameño, Carlos César Maldonado, definió la alineación titular para enfrentar a Estados Unidos en su debut del Campeonato Mundial de Béisbol U18, que se realiza en Okinawa, Japón (hoy a las 8:30 p.m. hora istmeña)

Panamá tendrá como abridor a José Serva, como había anticipado Maldonado.

El receptor será Juan Rujano, mientras que la primera base será cubierta por Caleb Rivera; Ricardo Acosta estará en la segunda base; el campocorto será de Williams Cutshall y en la esquina caliente estará Daniel Méndez.

El jardín izquierdo le tocará a Michael Nieto, mientras que Luis Rivera estará en el jardín central.

Recordemos que Luis Rivera también fue elegido Novato del Año, en el pasado Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. El jardín derecho estará protegido por el experimentado jugador Aníbal Sánchez.

El manager y su cuerpo técnico destacan la química y unión que hay con los jugadores y para conseguir una medalla es importante mantener una buena comunicación. "Es lo fuerte que tenemos, nuestra unión, estamos juntos en todo y vamos a buscar una medalla, que es y siempre ha sido nuestro objetivo", dijo Maldonado.