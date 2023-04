Panamá en sequía de campeones en el boxeo

Panamá no pasa por buen momento en el boxeo, conocida por muchos como tierra de campeones en este deporte, tiene una realidad, en estos momentos hay una sequía de títulos mundiales.

El último panameño en coronarse como nuevo campeón mundial fue Jezreel Corrales el 27 de abril del 2016 al arrebatarle el título al japonés Takashi Uchiyama en las 130 libras (superpluma) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Para el empresario Rogelio Espiño, que coronó por lo menos 13 campeones mundiales entre internacionales y panameños como: Celestino "Pelenchín" Caballero, Luis "El Nica" Concepción, Jezreel Corrales, "Chantal" Martínez y Vicente "El Loco" Mosquera, son muchos factores que influyen en el mal momento que pasa el boxeo panameño.

"Yo pienso que es una parte cíclica, formar la carrera de un boxeador lleva muchos años", expresó Espiño, no se hace de la noche a la mañana, precisó.

A juicio de Espiño, hay que darle más apoyo al boxeo olímpico y añadió que cada año suben menos boxeadores a la profesional y la Comibox debe prestarle atención a esa situación.

"Mi opinión personal, el boxeo profesional no está recibiendo sangre nueva" precisó Espiño.

El empresario, que ha estado alejado de organizar cartillas de boxeo, añadió que años anteriores los boxeadores miraban a "La Araña" Vásquez, "Loco" Mosquera, "El Nica" Concepción, "Pelenchín" y "El Maestrito" Córdoba, "Chemito" Moreno que eran campeones mundiales y los estimulaba, subían a la profesional, pero desde el 2015 mira que son cada vez menos los boxeadores desean subir a la profesional, dijo.

Espiño recalca que lo principal es el boxeador y que en su opinión personal los actuales promotores deben también velar por el boxeador panameño.

"Uno trabaja en función del boxeador", precisó Espiño, quien agregó que los promotores actuales deben tener en cuenta que los "boxeadores panameños desarrollen más".

A juicio de Espiño, hay carteleras que pelean extranjero con extranjero, donde avanza el foráneo, es un negocio, pero se descuida al boxeador panameño, que desarrolle y allí la "Comibox debe vincularse más, no solo revisar que la cartelera se haga en forma correcta", dijo Espiño.

En su opinión, Espiño explica que debe existir una relación entre promotor, boxeador y apoderado, para que un pugilista panameño se desarrolle.

"Lo principal es el boxeador, no el promotor, no el apoderado, se hace un show, pero no para darle una carrera al boxeador panameño" apuntó.

Espiño recordó que cuando él realiza sus cartillas, las efectuaba en base a sus boxeadores, que pelearan, no llenaba o veía qué boxeador podría traer debido a que faltaba alguien.

Entrenador Mosquera

Con 30 campeones mundiales en su historia, no hay en Panamá otro deporte que tenga 5 Salones de la Fama, "es no es fácil", tenemos talento, pero falta apoyo, riposta el entrenador Juan "El Novelista" Mosquera que estuvo en la esquina de Corrales cuando se corona supercampeón mundial.

A juicio de Mosquera falta más apoyo, estructura, el Pedro "Rockero" Alcázar no es un gimnasio, es una galera que cuando llueve todavía se inunda, adicional que los nuevos talentos se pierden, debido a que realizan 20 peleas y ya quieren subir a la profesional, todo por la necesidad de obtener dinero para subsistir, pero cuando en la profesional llevan 4 o 5 peleas, muestran sus carencias.

"El Novelista" Mosquera recordó que peleó como amateur, profesional y ahora es entrenador. "Cuando debuté como profesional en 1997 me pagaron 100 dólares, en actualidad son 150 dólares, lo máximo que pueden lograr son 200 dólares", dijo Mosquera, quien añadió que para una pelea de 4 asaltos se necesita por lo menos 2 meses de preparación.

El entrenador reveló que esa situación del debutante no es rentable y que el nuevo talento se escapa, se pierde, porque la necesidad lo obliga a buscar otra actividad económica, "vendiendo bolsas en la calle" por ejemplo, gana más.

Mosquera reiteró que se necesita apoyar más el boxeo aficionado, estructuras, curso de actualización para los entrenadores, también admitió que el estilo del boxeo panameño se ha perdido.

"El Novelista" añadió que cuando viaja al extranjero, muchos temen al boxeo panameño, a la escuelita del "pai, pai y no estoy", pero eso también se ha perdido, por eso aboga para que la dirigencia panameña realice cursos de actualización para entrenadores.