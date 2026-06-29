Panamá está enfocada en su partido contra Cuba

Panamá se afina en la Arena Roberto Durán para la tercera ventana eliminatoria camino al Mundial de Baloncesto de Catar 2027.

El quinteto nacional, que dirige el puertorriqueño Nelson Colón, recibirá a Cuba este jueves 2 de julio y luego se medirá ante Argentina este domingo 5 de julio; ambos partidos se jugarán en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz.

Son “dos partidos fuertes”, primero hay que hacer el “planteamiento ante Cuba”, sostuvo Colón, quien agregó que es el juego que brinda la oportunidad para seguir avanzando.

“Hay que trabajar en lo que es el planteamiento de juego y filosofía de cómo jugar ante el equipo de Cuba”, agregó el coach.

De vencer a Cuba, Panamá asegura su boleto a la siguiente ronda.

Colón explicó que luego del partido ante Cuba, dará un día de descanso y posteriormente se enfocará en el encuentro contra Argentina.

“Todos saben la calidad de los jugadores, lo que representa y trae el equipo de Argentina, así que son dos retos que tenemos que aceptar. Estar todos en la misma página y entender que las preparaciones son diferentes para los dos partidos, y tenemos que estar bien concentrados y bien enfocados en lo que queremos lograr, dijo Colón.

El Grupo D se encuentra liderado por Uruguay con 8 puntos, seguido por Argentina (7), Panamá (5) y Cuba (4).

Para la segunda ronda avanzan los tres primeros equipos del grupo.