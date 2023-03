Panamá Oeste es el nuevo campeón del béisbol juvenil

Panamá Oeste venció por abultamiento de carrera a Coclé por pizarra de (12-4) en el quinto partido de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023 anoche en el estadio Rod Carew.Campeonato Nacional

Con la victoria, los “Vaqueros” ganaron la la serie final ante la “Leñita Roja” por 4-1.

En el transcurso de todo el campeonato, Panamá Oeste y Coclé se enfrentaron en siete partidos, distribuidos dos en la serie regular y cinco en la serie final.

Los “Vaqueros” salieron airosos en seis ocasiones y perdieron en una sola oportunidad.

Con el título alcanzado, Panamá Oeste logra obtener su tercer campeonato en su historia en el béisbol juvenil, el primero fue en 1986, el otro lo obtuvo en 1996 y anoche en el coloso de Cerro Patacón se volvió a coronar.

La noche de este viernes en el estadio Rod Carew, los coclesanos anotaron una carrera en el mismo primer episodio en las piernas de Tomás Sarmiento .

Pero la alegría de los coclesanos no duro mucho, en el cierre de esa misma entrada los chicos de Panamá Oeste pisaron la caja registradora en dos oportunidades para irse con ventaja y no perder el comando en todo el juego.

Los dirigidos por el exlanzador de las Grandes Ligas, Carlos César Maldonado, pisaron la caja registradora en cinco ocasiones en el tercer episodio, ampliaron la ventaja con cuatro rayitas más para poner el juego 11-1.

Panamá Oeste siguió ampliando el marcador con una carrera de Carlos Bethancourt en la quinta entrada y dejar el juego por 12-1.

Coclé descontó en el marcador con tres carreras en la sexta entrada, dos ellas producto de un jonrón de Enrique Agrazal por 12-4.

Las dos últimas carreras de Panamá Oeste se dieron en la octava entrada, para terminar el juego 14-4 y levantar el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2023 en honor a Magaly Medina.

Maldonado no esperaba el KO ante Coclé

El piloto de Panamá Oeste, Carlos César Maldonado, admitió que no esperaba ganar el quinto partido por abultamiento de carrera.

El exlanzador de las Grandes Ligas también se mostró complacido de ganar un título para Panamá Oeste que tenía 27 años que no levantaba.

Por su parte, Rodrigo Merón, piloto de Coclé felicitó a Panamá Oeste por título, debido que fue el equipo más consistente del campeonato juvenil.

Merón admitió que Coclé no jugó bien a la defensiva durante la serie final ante Panamá Oeste, algo que en parte pudo costarle el título.