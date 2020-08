Panamá queda con República Dominicana, Barbados, Anguila y Dominica en fase de grupo de la Concacaf rumbo a Catar 2022

La selección de Panamá ya conoce sus rivales para la eliminatoria de la Concacaf, luego del sorteo de la fase de grupos, camino a Catar 2022, realizo hoy en las instalaciones de la FIFA, en Zurich, Suiza,

El onceno panameño que tiene a Thomas Christiansen como nuevo técnico es cabeza de serie en el Grupo D, donde quedaron sembrados República Dominicana, Barbados, Dominica Anguila.

El primer partido de nuestro seleccionado será el 8 de octubre, en casa, ante Barbados, mientras que el día 11 jugaremos ante Dominica, de visitante.

Posteriormente, se viajará a Anguila para jugar como visitante el día 14 de noviembre y cerraremos esta fase, como local, tres días después ante República Dominicana.

Estas fechas están sujetas a cambios dependiendo de las disposiciones que pueda tomar FIFA debido a la pandemia por el COVID-19.

El ganador del grupo de Panamá, avanzará a la segunda ronda donde se enfrentará al triunfador del grupo don de se encuentran Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Islas Vírgenes RU.

Para el jugador hondureño DaviD Suazo, los equipos de Panamá y Canadá, son los grandes favoritos en sus respectivos grupos. Mientras que el tercer boleto piensa será muy peleado.

Por lo que han hecho, "tradición, historia", los equipos de Panamá y Canadá son los favoritos en su sus grupos, expresó el hondureño que se encontraba omo uno de los invotados en el sorteo.

El sorteo efectuado al mediodía de hoy, miércoles, determinó la composición de los grupos de la siguiente manera:

Grupo A: El Salvador, Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat, Islas Vírgenes EU

Grupo B: Canadá, Surinam, Bermudas, Islas Caimán, Aruba

Grupo C: Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Islas Vírgenes RU

Grupo D: Panamá, República Dominicana, Barbados, Dominica, Anguila

Grupo E: Haití, Nicaragua, Belice, Santa Lucía, Islas Turcas y Caicos

Grupo F: Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico, Bahamas

Definición y Emparejamientos

Cada selección jugará un partido ante cada rival de grupo, para totalizar cuatro encuentros; dos como local y dos como visitante.

Estos partidos se jugarán dos en octubre y dos en noviembre.

Los primeros lugares de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, la cual se jugará en seis emparejamientos donde cada equipo jugará un partido de local y otro de visitante de la siguiente manera:

Ganador A vs. Ganador F

Ganador B vs. Ganador E

Ganador C vs. Ganador D

Estos partidos se realizarán en marzo de 2021.

Octagonal

Para la fase final de la eliminatoria, a jugarse en las Fechas FIFA de junio, septiembre, octubre y noviembre de 2021, así como las de enero y marzo de 2022, ya están clasificados los cinco seleccionados mejor ubicados en el ranking de FIFA del mes de julio del presente año, es decir, México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

A estos cinco oncenos se les sumarán los ganadores de los tres emparejamientos citados anteriormente, con lo que se completará el grupo de ocho finalistas, los cuales jugarán todos contra todos a partidos de ida y vuelta.

La eliminatoria de la Concacaf otorga 3-5 boletos al mundial de Catar 2022 y otro más de repesca

