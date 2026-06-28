Panamá quedó en la posición número 43 del Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

La posición se conoció tras concluir este sábado la ronda de grupos y dar paso a las etapas finales que inician este domingo con los Dieciseisavos de Final.

El seleccionado nacional formó parte de un grupo de seis países que no consiguieron puntos. Los otros son Jordania, Haití, Uzbekistán, Túnez e Iraq.

La Roja fue la única selección del mundial que no marcó goles, sin embargo dentro del grupo de los que no obtuvieron ni un solo punto, fue el equipo que menos goles recibió, con cuatro.

Por consiguiente, la diferencia de goles es mucho menor, lo que le permitió escalar a la posición 43 de 48 equipos que participan de la cita mundialista.

A nivel de su confederación, la Concacaf, Panamá quedó mejor ubicado que Haití, que se ubicó en la posición número 45.

Hay que destacar que los tres países de Concacaf que fueron al mundial mediante clasificación, Curazao fue la mejor ubicada en la posición número 42.

Los otros tres países de la confederación son los anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, que superaron la ronda de grupos y solo Canadá no ganó su grupo.

En dos mundiales jugados, Panamá no ha obtenido puntos en seis juegos celebrados, con 2 goles a favor y 15 en contra.

