Panamá se juega todo ante El Salvador en la eliminatoria de la Concacaf

Panamá se juega todo en un partido, 90 minutos. Son por lo menos cinco años de trabajo con Thomas Christiansen al frente, dos eliminatorias mundialistas y no se puede fallar.

Los jugadores panameños pisarán el engramado del Rommel Fernández con un estadio a reventar y con la consigna de ganar, para poder por lo menos asegurar la repesca o en tal caso, recibir una mano de Guatemala y conseguir el boleto directo a la cita del Mundial 2026.

El "Coloso de Juan Díaz" tiene vendido con mucha anticipación todos sus boletos para el partido definitivo hoy a las 8:00 p.m.

Panamá y El Salvador se han enfrentado en seis eliminatorias mundialistas, son 13 partidos en total, donde los istmeños han ganado en 4 encuentros, perdido 7, con 3 empates.

Pero en términos generales y de manera global, en su historia futbolística, la Roja y los cuscatlecos se han enfrentado en 50 partidos, donde los panameños han ganado en 20 ocasiones, empatado en 13 oportunidades y perdido en 17 cotejos.

En algo han coincidido los jugadores del equipo panameño y el cuerpo técnico que dirige Thomas Christiansen, es que contra El Salvador hoy en el Rommel Fernández, hay que sumar los tres puntos, aunque se dependa del resultado de Guatemala ante Surinam para obtener el pasaporte directo a la cita de Canadá, Estos Unidos y México del otro año.

Las cartas están echadas tanto para Panamá como para El Salvador, que no tiene nada que perder, pero puede causar mucho daño y terminar con el sueño mundialista de la Roja.'



O. Mosquera



César Blackman



Fidel Escobar



Andrés Andrade



Eric Davis



Carlos Harvey



Aníbal Godoy



A. Carrasquilla



Cristian Martínez



Azarias Londoño



Cecilio Waterman



D.T. Christiansen

Mario González



Julio Sibrian



Ronald Gómez



Adan Clímaco



R. Domínguez



B. Landaverde



Herberth Diaz



Darwin Ceren



Jairo Henriquez



Rafael Tejada



Styven Vázquez



DT. H. Gómez

"El Bolillo" Gómez clasificó a Panamá a su primera Copa del Mundo en Rusia 2018.

A nivel de partidos de eliminatoria, "El Bolillo" Gómez, también ha enfrentado a Panamá, cuando dirigió a Honduras y empató por marcador de 1-1 en el estadio Rommel Fernández,

El último de ellos fue el pasado 11 de octubre en el estadio Cuscatlán, Panamá ganó por 0-1, con gol del José Fajardo.