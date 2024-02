Panamá se va con sabor amargo de la Copa Oro W 2024

Panamá tuvo una Copa Oro W 2024 para el olvido, con un nivel y resultados, que no mostró la mejor versión del seleccionado femenino y donde su técnico Ignacio "Nacho" Quintana. agregó que su "deber es quitar excusas", además admitió se hizo un mal torneo y que se va con "un sabor amargo", por no poder alcanzar los objetivos trazados.

Panamá en su último partido de la Copa Oro W, fue goleada por Brasil por 5-0, pero antes perdió ante Puerto Rico 2-1 y cayó ante Colombia por una goleada de 6-0 esto en el Grupo B, quedó eliminada del máximo torneo regional de fútbol femenino de la Concacaf y regresa a casa con una de sus peores actuaciones.

En total, la selección femenina de Panamá en la Copa Oro W recibió 13 goles y solo anotó uno.

"Me voy con un sabor amargo", expresó el técnico "Nacho" Quintana, sobre la actuación del equipo panameño en la Copa Oro Femenina y reconoce también que Panamá pudo realizar un mejor torneo, según sus declaraciones en una conferencia vía zoom, luego del partido contra Brasil.

Quintana hizo un llamado para mejorar la Liga de Fútbol Femenino (LFF), para trabajar más, que se cuenta con un seleccionado joven panameño con una edad promedio de 24 años y que el fútbol da revancha.

Para el mexicano al servicio de Panamá, todo esto da la ilusión de poder regresar a la próxima edición de la Copa Oro W entre dos o tres años, para "mostrar otra cara".

El técnico habló de realizar partidos amistosos en fecha Fifa, donde la intención de poder contar con las jugadoras con varios días de anticipación el más tiempo posible sea prioridad, ya sea un juego o dos, aunque no mencionó nombres, agregó que hay opciones con equipos de Africa, Europa del Este y América.

Quintana también añadió que hay que mejorar el nivel de la LFF.

"Necesitamos más Liga y el apoyo", dijo Quintana, quien agregó que no solo es anunciarlo, es también asistir al estadio, a los partidos, todo esto con el objetivo de mejorar, de crear más competitividad.

Al juicio de "Nacho" Quintana eso ayudará, inclusive a mejorar en la selección, debido que puede darse una competitividad sana a lo interno del equipo nacional.