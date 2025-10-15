Panamá sin margen de error para los juegos de noviembre en la Concacaf

Sin margen de error en los próximos dos partidos. Es el único camino que tiene Panamá para la ventana de noviembre.

Tanto el técnico Thomas Christiansen, como los jugadores, están claros, coinciden que en los dos últimos juegos que son contra Guatemala de visita el 13 de noviembre y de local el 18 de ese mismo ante El Salvador, tienen que ganar o ganar.

"No podemos decaer, tenemos que tener la energía muy arriba para noviembre", expresó el delantero Cecilio Waterman, sobre el empate 1-1 ante Surinam y lo que se avecina en la eliminatoria.

Waterman explicó que vienen dos partidos definitivos. "Dios nos tiene preparado algo bueno para noviembre", ripostó Waterman, la noche de este martes en el estadio Rommel Fernández.

Definitivamente que noviembre es la recta final del cuadrangular y todavía estamos en carrera, advirtió el portero Orlando "Kuty" Mosquera.

"No hay margen de error, quedan dos partidos. Hay que ganar sí o sí, vamos a entregar todo para alcanzar ese objetivo", dijo Mosquera

Otro que hizo el llamado a seguir "creyendo" fue Erick Davis, y agregó que el equipo panameño en el mes de noviembre sacará los resultados para clasificar al Mundial 2026.

Thomas Christiansen, tampoco se quedó atrás con su discurso de sumar 6 puntos en los dos partidos.

"Hay que ir a Guatemala e intentar ganar", dijo.

Panamá no ha ganado en Guatemala y tendrá que hacer lo mismo que consiguió ante El Salvador, agregó el DT, al explicar, que se tiene que sumar tres puntos de visitante,

"No hay tiempo para la relajación, hay que buscar soluciones", admitió el míster y añadió que para noviembre se tiene que trabajar para tener todo controlado, que no se escape nada de los contrarios y el análisis propio con la autocrítica que se necesita", subrayó.