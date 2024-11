Panamá tiene que salir con todo contra Costa Rica en Liga de Naciones

Panamá deberá salir con todo, buscar un resultado favorable en San José contra Costa Rica, que lo mantenga con oportunidades de volver a sellar su clasificación a la Final Four de la Nations League en casa.

Los dirigidos por Thomas Cristiansen llegaron a ayer a San José, para enfrentar a Costa Rica en el Estadio Nacional en Las Sabanas (hoy las 9:00 p.m. hora panameña) en el partido de ida.

Costa Rica no ha sacado buenos resultados contra Panamá en la era de Thomas Christiansen y eso lo admite el argentino Claudio Vivas, estratega de los ticos que intenta bajar la presión al partido y pone al cuadro panameño como favorito.

Vivas, que asumió el cargo como interino en la selección de Costa Rica el pasado mes de agosto, se juega todo, debido que de los resultados contra Panamá depende su futuro al frente del onceno costarricense.

El argentino en su reunión con la prensa y previo al partido contra Panamá, agregó que está trabajando, tiene un plan y recordó que pase lo que pase en San José, la serie es larga y se cierra el lunes en el Rommel Fernández.

Panamá eliminó a Costa Rica el año pasado por un global de 6-1, un marcador abultado. De ese partido, convocados actualmente por Vivas, solo sobreviven tres jugadores en ese once titular que son el defensa Francisco Calvo, el delantero Manfred Ugalde y el mediocampista Brandon Aguilera.

Pero, pese a sacar buenos resultados contra Costa Rica, las palabras de advertencia y no de confiarse del técnico de Panamá, Thomas Christiansen, no se han hecho esperar, agregó que no se puede vivir del pasado y que espera un plantel tico joven, con otros jugadores.

Christiansen, que tiene como filosofía ser un técnico ambicioso, sufrió dos bajas sensibles en su convocatoria, la del delantero Ismael Díaz y Abdiel Ayarza.

Christiansen espera sacar un resultado favorable en San José, que lo mantenga con opciones de volver por tercera ocasión consecutiva a la Final Four de la Liga de Naciones.