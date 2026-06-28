Panamá tiene relevo con mucho talento para el próximo proceso mundialista

Luego de una Copa del Mundo en la que Panamá mejoró su imagen, aunque los triunfos, puntos y goles nunca llegaron, el optimismo de cara al próximo proceso impera.

Estas buenas sensaciones encuentran su fundamento en el relevo generacional y en el talento de los jóvenes que pueden encaminar a la Roja a su tercer mundial.

Eric Davis, tras despedirse de la Roja el pasado sábado, se mostró convencido de que la selección tiene un futuro prometedor.

"Tenemos jugadores jóvenes que de seguro van a quedar para el otro proceso y lo seguirán haciendo de la mejor manera", comentó.

En este sentido Davis proyecta que Panamá seguirá creciendo con el talento joven que hay en la selección.

"Hay mucho relevo con mucho talento", dijo Davis tras el revés 0-2 contra Inglaterra, en su partido de cierre de la Copa Mundial.

Entre los jugadores jóvenes que deben continuar figuran José Córdoba, Carlos Harvey, Andrés Andrade, entre otros. Además tocan la puerta futbolistas como Kadir Barría, Estevis López o Rafael Mosquera.

Pensamiento similar a Davis tiene Tomás Rodríguez, quien está convencido de que estos jóvenes ayudarán a Panamá a clasificar a su tercera copa mundialista.

Para Rodríguez, además, es fundamental empezar a trabajar desde ya en este proceso.

"Estoy seguro de que con los jóvenes que vienen creciendo en Panamá estaremos en el próximo Mundial", expuso.

Asimismo, recalcó que se debe tomar en cuenta el aprendizaje que deja la copa 2026 porque la selección "se tiró un excelente mundial". Lamentó que los resultados no hayan salido, pero se queda con que el equipo hizo un buen trabajo táctico.

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Panamá terminó su participación con tres derrotas (1-0 con Ghana, 0-1 con Croacia y 0-2 con Inglaterra). Fue la única selección que no logró marcar goles en la cita mundialista.

Frente a este escenario, el técnico Thomas Christiansen, que no ha definido su futuro, dijo que hubo cero puntos, cero goles, pero la imagen de Panamá ha sido muy buena.