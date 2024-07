Panameña Hillary Heron define como 'única y gratificante' su experiencia olímpica en París

La gimnasta panameña Hillary Heron afirmó este miércoles que estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 "es una experiencia definitivamente única y gratificante" y que no es igual soñarlo a estar a punto de debutar.



"Muy agradecida por poder estar aquí y contenta de verdad. La villa es una maravilla, mejor de lo que esperaba, uno lo sueña siempre, pero ya cuando uno está aquí, de verdad que es una locura y estoy muy contenta y muy feliz", dijo la gimnasta en una entrevista difundida por el Comité Olímpico de Panamá (COP).



Heron precisó que "los gimnasios son una maravilla" y que desde el pasado martes ha comenzado a entrenar en estos escenarios.



"Estamos haciendo ya rutinas y me he adaptado muy bien y súper rápido a los aparatos, todo esto gracias a los campamentos que hicimos previos a los Juegos Olímpicos", dijo.



La gimnasta, recordada por replicar el complicado 'Biles I' de suelo en un Campeonato del Mundo en la ciudad belga de Amberes, no escondió la emoción de estar cerca del debut olímpico.



"Mañana me toca prueba de podio, que es como un simulacro de la competencia, solo me queda decir que muy emocionada y ya quiero que sea domingo para salir a competir", expresó.



Además agradeció al equipo estar junto a ella en esta competición.



"Todos aportan y de verdad crean un ambiente tan agradable que las cosas fluyen y no solamente estamos para dejar a Panamá en alto, sino que también disfrutamos y nos hacemos sentir de una buena manera", puntualizó la gimnasta de 20 años.



Heron, que junto al ciclista Franklin Archibold son los abanderados de Panamá, será la primera atleta panameña en competir en estos juegos, con el 'All Around' de la gimnasia artística femenina el domingo.