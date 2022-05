Panameña Xiomara Santamaría gana y va por el oro en Rosario 2022

La panameña Xiomara Santamaría logró vencer a Lorena Barboza de Uruguay por decisión unánime, por puntos y disputará la medalla de oro en boxeo femenino categoría 54 -57 kg en los III Juegos Suramericanos de la Juventud, Rosario 2022.

Versión impresa

En la semifinal, pactado a un combate de tres asaltos la panameña demostró fortaleza, seguridad en sus golpes y buenas condiciones, lo que le permitió dominar y ganar.

La pugilista istmeña ganó claramente al obtener una puntuación de 5-0, según la votación de los jueces

Ahora Santamaría, quien asegura medalla de plata, competirá en la final mañana en búsqueda del oro, enfrentando a la local Milagros Quinquinte.

Satamaría, en los Juegos Suramericanos de Rosario, había vencido anteriormente a la brasileña María de Jesús Eduarda de forma clara con un 3-0 y logra de esa manera su pase a las semifinales.

"Me sentí muy bien, pese a la que contrincante brasileña es fuerte, intentó cansarme al estar amarrando, pero pudimos con eso y sacamos la victoria", dijo Santamaría sobre su último combate.

Además de los intentos de amarres de la brasileña María de Jesús, Xiomara Santamaría añadió no tener mayores problemas en ese combate, debido que pudo desplazarse.

VEA TAMBIÉN: Josué Jiménez y Felipe Chan quieren ser protagonistas en Juegos Rosario 2022

"No tuve complicaciones mayores en la pelea, me sentí tranquila, relajada, me sentí confiada en el desplazamiento", expresó la panameña al referirse a su triunfo ante la brasileña.