Panameño Córdoba, 'ansioso' por jugar ante Colombia en Copa América

José Córdoba, central de Panamá, declaró este jueves que está "ansioso" de cara al partido de cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos contra Colombia, a la que solo podrán ganar, si son "muy efectivos" en ataque, según dijo.



"Creo que tendremos que ser muy efectivos a la hora de tener la pelota. Hay que ser muy efectivos, la verdad. Cada opción que tengamos, aprovecharla al máximo, porque sabemos lo peligrosos que son", declaró el zaguero recién fichado por el Norwich inglés, antes de ejercitarse con sus compañeros de selección en Phoenix (Arizona).



Córdoba, de 23 años, dijo que han visto los partidos del combinado cafetero y son conscientes de "lo fuertes que son", especialmente en las jugadas de estrategia, algo que intentarán evitar durante el encuentro del próximo sábado.



"Estamos muy concentrados para que no sucedan ese tipo de situaciones (jugadas a balón parado). Sabemos lo fuertes que son y nosotros también nos haremos fuertes para no darles mucha ventaja", apuntó.



Insistió en que será un duelo "de no tratar de cometer ningún error" y "ser muy efectivos" a la hora de atacar.



Preguntado sobre la clave del éxito del conjunto panameño en esta Copa América, en la que accedieron a la ronda de cuartos por primera vez en su historia, señaló el hecho de que se conozcan los unos a los otros.



"Nos atamos muy rápido el uno al otro y las sensaciones siempre han sido positivas. Eso nos ha ayudado muchísimo", reveló.



El sábado, Panamá jugará contra Colombia, que lleva 26 partidos invicto, en el State Farm Stadium, de Glendale, casa de los Arizona Cardinals del fútbol americano.



El equipo centroamericano se clasificó a la ronda de los ocho mejores contra todo pronóstico y dejando por el camino a Estados Unidos, anfitrión de la cita, y la selección de Bolivia.



Sumaron dos victorias en el Grupo C precisamente ante estas dos últimas selecciones y solo cayeron frente a Uruguay por 3-1.



"Estamos muy contentos por todo lo que ha pasado; vamos por el buen camino y estamos muy felices y ansiosos por jugar contra ellos. Nos hace ilusión. Conocemos también a los jugadores porque, claro, vemos las Ligas 'top' y están allí la mayoría de ellos, entonces, muy contentos", expuso Córdoba.