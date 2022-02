Panameño Omar Tejeira con un brillante juego en el Panamá Championship

El panameño Omar Tejeira terminó la primera jornada realizada ayer en la tarde firmando una tarjeta de 67 golpes, tres bajo el par de la cancha, lo que lo ubicó entre lo 16 primeros y a tres golpes del líder del Panamá Championship, el norteamericano Jimmy Stanger, que se disputa hasta el próximo domingo en la cancha de Cerro Viento y que reparte 750 mil dólares en premios.

Tejeira aseguró que " esta cancha en la tarde no se juega tan fácil, pero se prestó para hacer un buen score pese a que el viento sopló en varias oportunidades, pero no afectó mucho. "Trate de concentrarme mucho en mi rutina y me funcionó, le pegué bien a la bola y fui construyendo el juego", dijo.

Tejeira y el argentino Fabián Gómez, ambos con -3, son los mejores latinoamericanos en esta primera fecha del torneo donde participan 140 golfistas de diferentes países del mundo.

Stanger se puso al frente de la competencia al culminar con una tarjeta de 64 golpes, con seis golpes bajo el par, seguido de los también estadounidenses David Kocher, Matt McCarty, Taylor Montgomery, Zack Fischer, Conner Godsey y el al chino Carl Yuan, le siguen de cerca al terminar con un cinco bajo el par.

Después con cuatro golpes bajo par están el noruego Kris Ventura y los norteamericanos Clay Feagler, Taylor Dickson, Gregor Main y otros.