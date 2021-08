Panameños Jonathan Araúz y Paolo Espino tuvieron jornadas para enmarcar en la MLB

Los peloteros panameños Jonathan Araúz y Paolo Espino vivieron en las Grandes Ligas uno de esos días que se terminan convirtiendo en anécdotas fijas. El viernes, ambos fueron protagonistas con sus respectivos equipos.

Para Araúz, infielder de los Medias Rojas de Boston, la jornada fue más que especial. Estaba dormido en un hotel, cuando un telefonazo lo despertó. Debía unirse de inmediato al equipo grande, luego de que Kike Hernández diera positivo a la covid-19.

El joven pelotero se encontraba con el equipo triple A (Worcester Red Sox) en la ciudad de Buffalo. Tuvo que tomar el primer bus con destino a Cleveland que halló. En total recorrió 321.8 kilómetros para integrarse a los Patirrojos.

"Estaba durmiendo cuando llamaron. Llamaron alrededor de la una solo para decirme que tenía que levantarme y llegar al estadio lo más rápido posible, subirme al autobús para llegar aquí. Todo sucedió rápido", narró el jugador.

Su disposición tuvo una recompensa de esas que da gusto recordar. Esa noche, cuando Boston caía ante los Indios, Araúz mantuvo en alto la cabeza y conectó un cuadrangular, de tres carreras, para darle la victoria 4-3 a su equipo.

Jonathan logró el batazo dorado en la octava entrada. En ese instante acababa de fallar dos intenciones de toque y tenía en su espalda una cuenta de 3-2.

"Estaba molesto conmigo mismo durante los primeros lanzamientos. No conseguí el toque. Simplemente me tomé un tiempo para mí y mantuve la cabeza en alto y dije: 'Está bien, si no toqué, tengo que moverlo de alguna manera'. Probablemente sea un jonrón que no voy a olvidar", apuntó.

Espino vuelve a ganar

Por otro lado Paolo Espino, lanzador de los Nacionales de Washington, puso fin a una sequía de casi un mes sin lograr el triunfo.

Espino trabajó cinco entradas, en las que permitió cinco inatrapables (un jonrón) y una carrera, en el triunfo de los Nacionales 2-1 sobre los Mets de Nueva York.

Espino ahora tiene marca de 4-4 y efectividad de 4.13, en 80.2 episodios. Suma 65 ponches y 15 base por bolas.

"Confiaba bastante en todos mis lanzamientos. Me sentí bien, sentí bien el brazo y mi comando estaba funcionando muy bien", expresó el panameño.

El último triunfo de Espino había sido el 30 de julio, cuando se enfrentó a los Cachorros de Chicago.

En el partido ante los Mets ponchó a siete bateadores, que es la mayor cifra en su carrera en un partido. Espino debutó en las Mayores en 2017.

