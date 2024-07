Panameños, listos para la fiesta olímpica en París

Emily Santos en la natación y Hillary Heron, en la gimnasia, debutarán este domingo 28 de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024. Serán las primeras figuras panameñas en tener acción en la máxima cita deportiva a nivel mundial.

La nadadora Emily Santos, vive la experiencia de sus segundos juegos olímpicos a la edad de 19 años, compitió en Tokio 2020.

Santos que obtuvo una beca para realizar sus estudios universitarios en Virginia Tech, saltará a la pileta el domingo 28 de julio a las 4:00 a.m. (hora panameña) para competir en los 100 metros pecho en La Defensa Arena.

Ese mismo domingo, en la gimnasia, compite Hillary Heron que tendrá acción con las pruebas All Around aproximadamente también a las (4:00 a.m.) y para este jueves tiene la prueba de podio.

Heron, de 20 años, participará en sus primeros juegos olímpicos y será la abanderada femenina de Panamá en París 2024.

La tercera representación panameña en competir en París es Kristine Jiménez en judo, en la categoría de -57 kilogramos, el lunes 29 de julio a las 3:00 a.m. en el Champ de Mars Arena.

Serán los segundos juegos olímpicos de la veragüense, quien estuvo en la cita de Tokio 2020, pero en la categoría de -52 kilogramos.

El nadador Tyler Christianson competirá el martes 30 de julio -en el coliseo La defensa Arena- en los 200 metros pechos. Los heats clasificatorios inician desde las 4:00 a.m.

Christianson compite en sus segundos juegos olímpicos, ya que vio acción en Tokio 2020.

La boxeadora Atheyna Bylon tendrá su combate en los octavos de final en la Arena Nord de París el miércoles 31 de julio, las peleas eliminatorias comienzan a las 5:00 a.m.

Bylon, que pelea en la categoría de -75 kilogramos, participará en sus terceros juegos olímpicos, luego de estar en Río de Janeiro 2014, en Tokio 2020 ganó un diploma olímpico y ahora estará en París 2024.

Arturo Deliser competirá el sábado 3 de agosto en los 100 metros planos en el Stade de France, la ronda eliminatoria comienza a las 3:30 a.m.

El colonense Deliser vive sus primeros olímpicos en la categoría mayor, ya estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2014.

Ese mismo sábado, el ciclista chiricano Franklin Archibold tendrá la prueba de ruta, estará en sus primeros juegos olímpicos.

La prueba de ruta arranca desde el Trocadero, pasa por la Torre Eiffel, el río Sena, antes de tomar salida en Rue Gay-Lussac para un recorrido de 272 kilómetros.

La última panameña en competir es Gianna Woodruff en los 400 metros con vallas el domingo 4 de agosto, los heats empiezan a las 5:15 a.m.

Woodruff estará en su segundo Juegos, en Tokio 2020 obtuvo un diploma olímpico.