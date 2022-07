Panameños sacan la casta en el OceanMan Panamá 2022

Los nadadores panameños Jeancarlo Calderón Harper, y María Meneses González, ganaron los 10,000 metros del OceanMan Panamá 2022 que se celebró en la Calzada de Amador con la presencia de atletas de más de 16 países del mundo.

Calderón Harper, nadó la distancia empleando un tiempo de 2 horas, 05 minutos y 41 segundos.

El segundo lugar fue para Daniel Andrés Ortega con tiempo de 2:10: 06 y en la tercera posición entró el también panameño Armando José Abaunza.

Mientras que la distancia de los 5,000 metros los dos mejores fueron el venezolano Erick Martínez con tiempo de 1 hora 06 minutos y 19 segundos, seguido del panameño Diego Castillo con registro de 1:06:23 del quipo Stvtriteam y en tercera posición subió al podium Carlos Menafra quién realizó el trayecto en 1:10:21.

Jean Carlos Calderón, quipen se alista para los Sudamericanos de natación, indicó que la prueba la dividió ayer en dos la primera mitad fue bastante pasiva, pero en la segunda parte fue más pesada.

"Yo soy nadador de piscina, pero me gustan los retos y viene a hacer estos 10 mil metros en aguas abiertas. Ya lo había hecho, pero no en esta distancia tan larga" preciso.

Mientras que la María Meneses González, quién logró un registro de 2 horas, 47 minutos y 03 segundos en los 10 mil metros de nado calificó el OceanMan como excelente y de buen nivel. "La verdad es que durante el trayecto el agua estaba muy tranquila y pude hacer el recorrido sin mayores complicaciones.", apuntó.

Por su parte la peruana Alejandra Denis González, ganadora de los 5,000 metros en el OceanMan Panamá 2022, manifestó que la competencia fue muy fuerte principalmente los últimos 2,000 metros. "nadaba fuerte y no veía como llegar a la meta. Pero el entrenamiento que tenía fue bueno y eso me ayudó para darlo todo. Esto me sirve de preparación para el Mundial Jr. de Natación que será en mi país."

El evento también tuvo pruebas de sprint de dos kilómetros, en las ramas femenina y masculina, las que se realizaron el sábado 16 de julio. Estas fueron ganadas por Andrea Saravia e Isaac Beitia.